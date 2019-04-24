Windows 10'un İşlemci Gereksinimleri Güncellendi
Windows 10'un "işlemci gereksinimleri" sayfası, Mayıs 2019 güncellemesi için tazelendi, listedeki bir eksiklik gözden kaçmadı!
Microsoft, yayınladığı "işlev güncellemeleriyle" birlikte her defasında güncellediği Windows İşlemci Gereksinimleri sayfasını güncelledi. Sayfada artık Windows 10 sürüm 1903'ün, yani Mayıs 2019 güncellemesinin de gereksinimleri yer alıyor.
Sürüm 1703'e göre ilk kez sayfadaki hiçbir şeyin değişmediği gözleniyor. Windows 10 hala dokuzuncu nesle kadar Intel işlemcileri, Intel Xeon E-21xx, Atom J4xxx/J5xxx, Atom N4xxx/N5xxx, Celeron, Pentium, yedinci nesil AMD işlemcileri ve Qualcomm Snapdragon 850'yi destekliyor.
Bununla birlikte sayfada görünmesi beklenen bir işlemcinin yokluğu dikkat çekiyor. Qualcomm'un U serisi Core i5 ile aynı düzeyde performans vadeden yeni 8cx yongası, listede bulunmuyor. Bu sene çıkması beklenen işlemci, görünüşe göre Windows 10 19H2'nin çıkmasıyla gelecek. İlginç bir başka nokta, AMD'nin Ryzen 3000 serisinin de listede yer almaması, ancak bu bir hata olabilir.
Intel Xeon, AMD Operon ve AMD EPYC işlemcilerinin hala sadece Windows 10 Pro for Workstations ve Windows 10 Enterprise sürümlerinde desteklendiğini belirtelim. Snapdragon 8cx listede göründüğünde, Enterprise'ta desteklenen ilk ARM işlemci olacak.
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