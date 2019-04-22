Windows 10'un Sets İşlevi Hiç Gelmeyebilir

Microsoft'tan bir yöneticinin Twitter'da söyledikleri, beklenen yeni işlevin gerçeğe dönüşmeden kaldırıldığının sinyalini veriyor!

Windows 10'un Sets İşlevi Hiç Gelmeyebilir

Microsoft, Windows'un arayüzüne sekmeleri ekleyecek olan Sets'i 2017'de duyurmuştu. İşlev, kullandığınız programları web tarayıcılarında olduğu gibi sekmeler şeklinde gruplandırmanızı sağlıyordu. Windows 10 sürüm 1803'ün ilk ön izlemelerinde test edilen ve bir süre kaldırılan işlev, Redstone 5 testlerinin başlamasıyla yine kaldırıldı.

İşlevin öldürülmüş olma ihtimali kuvvetli görünüyor. Microsoft'tan yönetici Rich Turner'ın tweet'ine göre "kabuk ile sunulan sekme deneyimi, artık yok". Ancak Turner, "sekmeler eklemek, yapılacak listemizde üst sıralarda" sözcüklerini de ekliyor. Tweet'te bir kavram karışıklığı olabilir, bu yüzden Microsoft'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılması, durumu çok daha net bir biçimde ortaya koyacaktır.

Yine de Sets hakkında Windows 10 1903'ün test edildiği günlerden bu yana hiçbir şey söylenmemiş olması, Sets'in bildiğimiz son halinin gerçeğe dönüşmeyeceğini gösteriyor olabilir. Nihayetinde işlev Edge web tarayıcısını kullanıyordu ve Edge, şu sıralar Chromium motoruyla yenileniyor. Sets, bir başka şekilde karşımıza tekrar çıkabilir.

Twitter'daki konu Windows Console'daki sekmeli sayfalar hakkında da olabilir, bu durumda Turner yalnızca konsola eklenecek sekmelerden bahsetmiş olabilir. İhtimal düşük, ancak Microsoft bir açıklama yaparsa konu açıklığa kavuşmuş olacak.

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