Windows 10'un Takvim Uygulaması Yenileniyor

Microsoft'un önemli parçalarından biri olan bu uygulamayı kullananlar için iyi haber, işte bu sızıntıyla birlikte geldi!

Windows 10'un Takvim Uygulaması Yenileniyor
Resmi büyütmek için üzerine tıklayınKaynak: Aggiornamenti Lumia

Microsoft'un Windows 10'daki takvim uygulamasını kullanıyorsanız, sizin için iyi haberler var. Yeni bir sızıntıya göre uygulamanın tasarımı, yakında baştan aşağı yenilenecek.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınKaynak: Aggiornamenti Lumia

Aggiornamenti Lumia'nın paylaştığı ekran görüntülerinde (yukarıda) uygulamanın yeni temasını görebiliyorsunuz. Uygulamadaki tek tema şimdilik bundan ibaret, ancak rapora göre zamanla yenileri eklenecek. Solda ise eskisine benzeyen "hamburger menüsü" bulunuyor, ancak buradaki Outlook ve Exchange simgeleri yeni.

Etkinlik oluşturmaya yarayan yeni pencere, bütün ekranı kaplamıyor. Rapora göre ayarlar ekranının düzeni de elden geçirildi.

Yeni uygulamanın ne zaman geleceğine dair bir ipucu yok ancak yakında yayınlanacak bir Windows 10 Insider ön izleme sürümünde görünmesi sürpriz olmayacak.

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