Windows 10'un Yeni İşlem Merkezi de Sızdı
Windows 10'un sızan "yeni Başlat Menüsü" meğerse sızan tek şey değilmiş! İşte yenilenen İşlem Merkezi...
Başlat Menüsü, Microsoft tarafından henüz sızdırılmıştı ancak aynı Windows 10 yapısında bir değişiklik daha olduğu fark edildi: Yenilenen İşlem Merkezi (Control Center).
20H1 güncellemesinin önizleme sürümü (2020'nin ilk yarısında gelmesi beklenen Windows 10 sürümü), başta da söylediğimiz üzere Microsoft tarafından yanlışlıkla yayınlanmıştı. Yapıdaki İşlem Merkezinin yenilenen Başlat Menüsüne benzediği gözleniyor. Bu durum, gördüklerimizin Windows 10'dan çok, Windows Lite'a ait olabileceği düşüncesini doğuruyor.
Interesting. Control Center isn't dead and is getting a layout for Windows Lite? pic.twitter.com/oU44308NWe— Rafael Rivera (@WithinRafael) July 24, 2019
Yeni İşlem Merkezi, görev çubuğu üzerinden açılıyor ve yukarıya doğru çekerek genişletilebiliyor. İşlem Merkezi üzerinde ağ ayarları, gece ışığı gibi tek tıklamayla açılıp kapanabilen çeşitli seçenekler bulunuyor. Bildirimlerin bu panelin üzerinde görüneceğini tahmin etmek mümkün.
Tamamlanmaktan oldukça uzak olan işlevin herkese açık test edilme gibi bir amacı aslında yok. İşlem Merkezi üzerindeki hiçbir işlev şu an çalışmadığı gibi, tasarımı da tamamlanmış gibi görünmüyor.
Bu değişiklikleri Windows 10'un tam sürümünde görüp görmeyeceğimiz, bu yeniliklerin Windows Lite'a ait olup olmadığı merak konusu. Microsoft, zaman içinde vazgeçeceği fikirlerle zaman geçiriyor da olabilir.
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