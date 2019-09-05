Windows 10'un Yeni Simgeleri Sızmaya Devam Ediyor

Windows 10'un eski gelenekleri yerle bir eden yenilenen simgelerinin bir kısmı, internettte göründü!

Windows 10'un Yeni Simgeleri Sızmaya Devam Ediyor

Microsoft, farklı uygulamaları ve hizmetleri arasında kullanacağı tutarlı bir tasarım dili geliştirmeye çalışıyor. Bu çalışmanın sonuçlarını şimdiye kadar sadece Office uygulamalarında görmüştük. Şimdi ise Windows uygulamalarının yeni simgeleri göründü.

Twitter'da Aggiornamenti Lumia tarafından paylaşılan simgeler arasında Movies & TV, Groove Music, Weather, Microsoft Solitaire Collection ve geliştirme süreci içinde simgesi birkaç kez değişen Dosya Gezgini'nin simgeleri bulunuyor. Yeni simgeler, Microsoft'un birçok simgesinde rastlanan mavi tonları koruyor ancak bazı uygulamalarda yeni renkler ve gradyan efektini görmek mümkün. Yeni görünüm, şu anki düz ve beyaz simgelere göre biraz daha canlı.

Simgeler bir süredir sızsa da, Microsoft'un onları ne zaman kullanmaya başlayacağı belli değil.

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