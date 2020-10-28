Windows 10X Bu Tarihte Geliyor! Ancak Önemli Bir Eksikle Birlikte...

Microsoft'un çift ekranlı bilgisayarlar için geliştirdiği yeni işletim sistemi Windows 10X için artık geri saymaya başlayabiliriz. Microsoft'un 2019'un sonunda gerçekleştirdiği bir etkinlikte tanıttığı, ancak daha sonra sesin soluğun çıkmadığı yeni işletim sistemi Windows 10X, artık bu sene bitmeden üreticilere ulaştırılacak.
Windows 10X aslen çift ekranlı cihazlar için geliştirilmiş bir işletim sistemi olsa da, bu işletim sistemini tek ekranlı cihazlarda da göreceğiz. Muhtemelen Windows 10X'li ilk modeller 2021 yılının bahar aylarında piyasaya çıkacak. Fakat çift ekranlı bilgisayarlar için 2021 sonu veya 2022 yılından önce bir tahmin yok. Bilindiği gibi yine Windows 10X ile çalışan Microsoft'un çift ekranlı cihazı Surface Neo da ertelenmiş ve tarih olarak 2022 yılı işaret edilmişti.
Peki, Windows 10X hangi eksikle gelecek? Bilgilere göre Windows 10X, "win32" uygulamalarını çalıştırmayacak, en azından ilk sürümü. Ancak "win32" yazılım desteğinin daha sonra güncelleme ile geleceği söyleniyor. Neyse ki işletim sisteminin son kullanıcı tarafına ulaşması için zaman çok. Güncelleme için Microsoft bu zamanı kullanır diye düşünüyoruz.
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