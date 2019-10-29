Windows 10X Geleneksel Laptoplara da Gelecek
Sızan Microsoft belgeleri, Windows 10X'in sadece yeni çift ekranlı cihazlara özel olmayacağı söylüyor!
Windows 10X, Microsoft'un Surface Neo ile birlikte gösterdiği, çift ekranlı cihazlara yönelik işletim sisteminin adı. Şimdi bu işletim sisteminin geleneksel laptoplara da geleceği ortaya çıktı.
Sızan Microsoft belgelerinde Windows 10X'ten ayrıntılı bir biçimde bahsediliyor. En başta söylediğimiz gibi Windows 10X sadece çift ekranlı cihazları desteklemeyi amaçlamıyor ve gelecekte, geleneksel laptoplara da gelecek. Belgeler, işletim sisteminin cihaza uyum sağlayacağından bahsediyor. Bu sayede örneğin görev çubuğu, geleneksel bir laptopta içeriği sola hizalarken çift ekranlı cihazda ortaya hizalıyor.
Windows 10X'in amacı, genel olarak "arka plan ile karışan" bir işletim sistemi olmak, ihtiyacınız olabilecek şeyleri göz önünde tutmak ve önünüze engel çıkarmamak. Bunun uygulamalara ve belgelere hızla ulaşmanızı sağlayacak bir "Launcher" ile sunulacağı söyleniyor. Bununla birlikte bu Launcher'ın Başlat Menüsünden ne farkının olacağı açık değil. Windows 10'daki Başlat Menüsü de uygulamaları ve belgeleri hızla bulmanızı sağlayan yeteneklere sahip.
Son olarak kullandığınız uygulamalara, dosyalara ve web sitelerine göre içerik önerisi yapılacağı belirtiliyor.
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