Windows 11 Gaza Bastı: İşte Windows 11'in Ulaştığı PC'lerin Oranı!

Yeni rakamlar, Windows 11 kullanıcılarının sayısının istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösteriyor. AdDuplex'in yayınladığı bir rapora göre "modern PC'lerin" yüzde 4,8'i şu anda Windows 11 kullanıyor. Rakamlar, son birkaç haftada etkileyici bir büyüme olduğuna işaret ediyor. Özellikle Microsoft'un adım adım güncelleme programına daha fazla PC dahil etmeye başlaması ile rakamların artmakta olduğu görülüyor.
Microsoft bir blog gönderisinde, "Windows 11'in kullanılabilirliği artırıldı ve genişletilmiş bir dizi uygun cihaza yükseltme sunmak için en yeni nesil makine öğrenimi modelimizden yararlanıyoruz" açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca, "En son özelliklerden ve güvenlik tehditlerine karşı gelişmiş korumalardan yararlanmak için cihazlarınızı Windows 11'e yükseltmenizi öneririz" deniyor.
AdDuplex'in 60.000 PC üzerinden gerçekleştirdiği araştırma, bilgisayarların %90'ından fazlasının şu anda Windows 10 veya 11 kullandığını gösteriyor. Bilgisayarınızın Windows 11'e yükseltmeye hazır olup olmadığını görmek istiyorsanız, öncelikle şu sistem gereksinimlerine sahip olup olmadığını kontrol etmelisiniz:
- İşlemci: 2 veya daha fazla çekirdekli 1 gigahertz (GHz) veya uyumlu bir 64-bit işlemci
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB veya fazlası
- Sistem yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli
- TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2. 0
- Grafik kartı: DirectX 12 veya üstü ile uyumlu
- Ekran: 9 inç veya daha büyük ekran
- İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Cihazı indirmek ve kurmak için İnternet bağlantısı gerekiyor. Bazı özellikleri etkinleştirmek için ise bir Microsoft hesabı gerekli.
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