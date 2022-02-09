Windows 11'e Gelecek Yeni Özellikler, Deneyim Paketleriyle Dağıtılacak!

Windows 11'in yeni özelliklerinin gelmesi için uzun süre beklemeniz gerekeceğinden endişeleniyorsanız, Microsoft'tan gelen iyi haberler yüreğinize biraz su serpebilir. Yeni işletim sisteminin ilk düşünülenden çok daha düzenli olarak güncelleneceği ve iyileştirileceği bildirildi.
Microsoft başlangıçta, her yıl Windows 11 için yalnızca tek bir yıllık özellik güncellemesi yayınlayacağını söylemişti, bu da bazı kişilerin bilgisayarlarına yeni özelliklerin gelmesi için 12 ay beklemeleri gerektiği konusunda endişelenmelerine neden olmuştu. Ancak Windows Insider programıyla ilgili yeni bir blog gönderisinde Microsoft şunları belirtti: "Yeni özellikler, Web ve Çevrimiçi Hizmetler yayınlayarak Geliştirme ve Beta Kanallarındaki yapılardaki özelliklere ve deneyimlere yönelik güncellemeler sunacağız."
Bu, yıllık özellik güncellemelerinin yanı sıra üç "Deneyim Paketi" güncellemesi olacağı anlamına geliyor. Deneyim paketleri, Windows 11 işletim sisteminin tamamına bir dizi özellik, hata düzeltmeleri ve güvenlik yükseltmeleri getirmek yerine, işletim sisteminin belirli yönleri için özellikler eklemeye veya genişletmeye odaklanıyor.
Bu yeni Deneyim Paketleri, yıllık büyük işletim sistemi güncellemelerinden bağımsız olarak yayınlanıyor. Böylelikle, Windows 11'e yeni özelliklerin eklenmesi için bir yıl boyunca beklemeye gerek kalmıyor.
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