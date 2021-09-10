Windows 11 ile Windows'un Bir Uygulaması Daha Baştan Aşağı Yenileniyor!

Windows 10 ile birlikte gelen Fotoğraflar uygulamasının oldukça kötü olduğunu söylesek herhalde pek kimse itiraz etmeyecektir. Microsoft tarafından neredeyse güncellenmez veya reklamı yapılmaz, sıklıkla hata verebilir ve özellikle düzenleme yetenekleri söz konusu olduğunda, pek büyük denilebilecek bir özellik seti içermez..
Ancak, Windows'ta hala Fotoğraflar uygulamasını kullanan kişiler, Windows 11'in yakında yeni bir Fotoğraflar uygulamasına kavuşacağını öğrenmekten memnun olacaktır. Windows yöneticisi Panos Panay tarafından değişikliğin ön-gösterimi Twitter'da yapıldı.
Panay, yeni Fotoğraflar uygulamasını çok fazla detaylandırmamış olsa da, vurgulanan alanlardan biri "Anılarınızı yeni bir şekilde yeniden yaşayın" gibi görünüyor. Windows 11'in imzası olan yuvarlatılmış köşeleri ile tamamlanmış bir kullanıcı arayüzünün de yeniden tasarlandığı dikkat çekiyor.
Microsoft'un yeni medya düzenleme özelliklerini de tanıtıp tanıtmayacağı henüz belli değil, ancak umut edilebilir. Windows 11'deki yeni Fotoğraflar uygulaması için henüz bir çıkış tarihi yok gibi görünse de Panay, Windows Insiders'a "yakında geleceğini" söylüyor. Windows 11'in genel kullanıma sunulmasına çok az bir süre kaldığı göz önüne alındığında, uygulamanın işletim sisteminin 5 Ekim sürümünün bir parçası olması da mümkün...
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