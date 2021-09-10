Windows 11 ile Windows'un Bir Uygulaması Daha Baştan Aşağı Yenileniyor!

Microsoft, pek çok Wİndows uygulaması gibi, Fotoğraflar uygulamasını da Windows 11 için yenileniyor.

Fotoğraflar'a Windows 11 dokunuşu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici

Günün En çok Okunanları
Windows 11 ile Windows'un Bir Uygulaması Daha Baştan Aşağı Yenileniyor!
God of War, Sonunda PlayStation 5'e Geliyor. İşte İlk Video ve Fazlası...
Gürültü Engelleyen Hesaplı Kulaklık: HONOR Earbuds 2 Lite
Yeni EQE'nin Dünya Lansmanı IAA Mobility'de Yapıldı
Xiaomi, Apple'ı En Güçlü Olduğu Alanda Geçerek Şov Yapmaya Devam Ediyor!

 

 