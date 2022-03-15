Windows 11, İş Bilgisayarlarına Çok Fazla Geldi

Yayınlanan yeni bir rapor; şu an kullanımda olan iş bilgisayarlarının 3'te 1'inden fazlasının Microsoft'un yeni işletim sistemini çalıştırmak için gereken minimum gereksinimleri karşılayamadığını ortaya koyarken, bu sebeple işletim sistemini Windows 11'e yükseltmek isteyen işletmelerin kendilerini zor durumda bulabileceklerini ifade ediyor.
Yayınlanan kurumsal durum raporunda, bugün kullanılmakta olan cihazların yüzde 34'ünün Windows 11'i çalıştırmadığı sonucuna varılırken, bunun nedeni olarak da yüksek sistem gereksinimleri işaret ediliyor.
Microsoft, Windows 11 için sistem gereksinimlerini 4 GB bellek, 64 GB depolama alanı, UEFI güvenli önyükleme, WDDM 2.0 sürücüsüne sahip DirectX uyumlu bir grafik kartı ve Windows 11'i çalıştırmak için Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 desteği isterken, her bilgisayarda bu gereksinimlerin karşılanamadığı açık.
RAM ve sabit disk yükseltmesi kolayca yapılabilirken, bazı cihazlarda TPM 2.0 sebebi ile anakartın bile değişmesi gerekebiliyor. İş bilgisayarlarının en az yüzde 12'sinin değiştirilmesi gerektiği sonucuna varan rapora göre, bu işletmelerin canını bir hayli sıkacak, zira bazı cihazları komple yenilemeye gitmeleri gerekiyor.
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