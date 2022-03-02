Windows 11 Kullanım Oranı Yüzde 20'ye Dayandı!

AdDuplex'in yayınladığı Şubat 2022 raporunun da gösterdiği üzere Microsoft'un Windows 11'i büyümeye devam ediyor. İşletim sistemi yüzde 20 oranına hızla yaklaşıyor, bu da yaklaşık olarak beş bilgisayardan birinin artık Windows 11 çalıştırdığı anlamına geliyor.
Windows 11 21H2 olarak adlandırılan Windows 11'in genel sürümü şu anda %19,3 oranına sahip. Çeşitli önizleme yapıları da %0,3'e ulaştı. Bu, Windows 11'in toplam payını %19,6'ya çıkarıyor ve bu ay sonunda %20'nin üzerine çıkabilir.
Windows 11 ve birçok Windows 10 sürümünün payı yukarıdaki gibi dağılmış durumda.
Windows 11 çalıştıran Insider'ların genel yüzde payının, en azından yüzde puanları açısından, %0,4 olduğu Ocak ayına kıyasla Şubat ayında 0,1 düştüğü görülüyor.
Genel erişim Windows 11 sürümü için, geçen ayki %16,1'in aksine, şu anda %19,3 olduğu için yüzde puan farkı açısından yaklaşık %20'lik bir büyüme var.
Yukarıdaki grafik, Windows 11'in büyüme çizgisini gösteriyor ve bunu önceki çeşitli Windows 10 sürümleriyle karşılaştırıyor.
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