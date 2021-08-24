Windows 11'i, Kurmanıza Gerek Bile Kalmadan Denemeniz Mümkün!

"Blue Edge" olarak bilinen bir geliştirici tarafından oluşturulan yeni bir web sayfası sayesinde artık Windows 11'in demosunu internet tarayıcısından denemek mümkün. Bu web sayfasında sistemi Windows 11'in sistem gereksinimlerin karşılayamayan kullanıcılar bile yeni işletim sistemini yakından tanıma imkânı buluyor. Demo, Chrome ve Edge tarayıcılarında sorunsuz çalışıyor.
Bunun sadece bir demo olduğunu söylemekte fayda var. Yani uzaktan erişimle bir Windows 11 bilgisayarı kontrol ediyor değiliz. Ancak görsel açıdan oldukça başarılı. Başlat menüsünü açabiliyor, web tarayıcıyı görebiliyor, Windows uygulama mağazasına girebiliyorsunuz.
Ekranın sağ alt tarafında bulunan görev çubuğu simgelerini kullanarak sistem saati, tarihi, pil durumu ve internet bağlantı durumunu görüntülemek mümkün, ancak fareyi bu simgelerin üzerine getirdiğiniz ipucu pencereleri açılmıyor.
Demoyu bu adresten görüntüleyebilir ve yeni Windows 11 deneyimini test edebilirsiniz.
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