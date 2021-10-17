Windows 11'de Olacağı Açıklanan Bu Yeni Özellik, Hiçbir Zaman Olmayacak!

Microsoft, geçtiğimiz gün Dev kanalında yeni bir Windows 11 derlemesi yayınladı. Yapı 22478, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme içeriyor. Bu özelliklerden biri de, Windows 11'in duyurulmasından bu yana yoğun bir şekilde reklamı yapılan yeni 3D emoji stilleri. Ancak yeni emojiler, şirketin şu ana kadar tanıttığı gibi 3D değil, sadece 2 boyutlu (2D) olarak karşımıza çıktı. En son Dev kanalı yapısında bulunan düz emojiler yukarıda görülebilirken, daha önce reklamı yapılan 3D emojiler aşağıdaki gibiydi.
Windows Insider Programı Kıdemli Program Yöneticisi Brandon LeBlanc'ın açıklaması da pek umut vermiyor. LeBlanc, açıkça yukarıda gösterilen 3D emojilerin Windows 11 emoji paneline hiç gelmeyeceğini söyledi.
Windows ve Windows UK Twitter hesaplarının da işletim sistemine özgü olarak 3D emojiyi tanıttığı ve Windows 11 pazarlamasının bir aldatmaca olup olmadığı şeklindeki sorulara ise LeBlanc şu cevabı verdi: "Hayır, sizi dolandırmadılar. Bunu biraz abartıyorsunuz. Sadece yanlış grafikleri kullandılar. Bunun için üzgünüm. İleride doğru olanları kullandıklarından emin olacaklar."
Bu yaşananın, Microsoft'un iletişim eksikliğini gösteren ilk olay olduğu da söylenemez. Windows 11'in ortaya çıkmasından hemen sonra, Android uygulama desteği özelliğinin, yoğun bir şekilde tanıtılmasına rağmen kullanıma sunulmaması da kullanıcılar için hayal kırıklığı olmuştu. Neyse ki bu özellik, en azından 3D emojiler gibi tamamen rafa kalkmış değil; eninde sonunda geleceğini biliyoruz.
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