Windows 11'de Olacağı Açıklanan Bu Yeni Özellik, Hiçbir Zaman Olmayacak!

Microsoft'un Windows 11'in reklamını yaparken sıklıkla ön plana çıkarttığı yeniliğin, hiçbir zaman yeni işletim sistemine gelmeyeceği ortaya çıktı.

Bu Yeni Özellik, Hiçbir Zaman Olmayacak!

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