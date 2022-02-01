Windows 11'e Gelmesi Beklenen Ama Gelmeyen Yenilik, Bu Sefer Geliyor!

Ekim 2021'de Microsoft, Windows 11'e 3D emoji desteğinin gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu durum, resmi Microsoft hesaplarının Windows 11'i tanıtırken kullandığı emoji tasarımları düşünüldüğünde doğal olarak çok fazla tepki aldı. Şirket daha sonra bunların hepsinin bir pazarlama hatası olduğunu ve Windows 11'in yeni emojiler alırken 3D değil bildiğimiz 2D emojileri alacağını belirtti. İşletim sistemi, Kasım ayında isteğe bağlı bir güncelleme ile de yeni 2D emojilerle desteklendi.
Şimdiyse, 3D emoji'nin Windows 11'e gelebileceği anlaşılıyor. Bu özel bilgi, 3D emoji'nin Windows 11'e gelmesini isteyen birine yanıt olarak şunları söyleyen Microsoft Tasarım lideri Nando Costa'dan geldi: "Teşekkürler ve anlaştık! Bunun üzerinde çalışıyoruz."
Costa ayrıca LinkedIn'de şirketin yeni emoji tasarlama konusundaki düşünce sürecini ve metodolojisini açıklayan bir blog yazısı kaleme aldı.
Yine de bu gelişmelerin Microsoft tarafından resmi olarak onaylanmadığını ve bunun da başka bir yanlış iletişim olabileceğini bilmekte yarar var. Sonuçta Costa, şirketin bu konuda çaba sarf ettiğini söylüyor ancak böyle bir çabanın başarılı olacağına veya gün ışığına çıkacağına dair hiçbir garanti de yok.
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