Windows 7'nin Widget'ları, Windows 11 ile Bir Kez Daha Geri Dönüyor

Geçtiğimiz hafta sızdırılan bir Windows 11 ISO'su ile yeni işletim sisteminin neye benzeyeceğini görme şansımız olmuştu. Görsel açıdan revizyona uğramış olmasının yanı sıra yeni işletim sisteminde uzun süredir kayıp bir özellik de geri geliyor. Dosya Gezgini ve Görev Görünümü arasında bir widget seçeneği bulunuyor. Geçmişte Windows 7 kullandıysanız, widget seçeneğine aşina olmalısınız. Ne yazık ki, sızdırılan Windows 11 derlemesindeki widget seçeneği, şimdilik bu yılın başlarında Windows 10 için başlatılan Haberler ve İlgi Alanları'dan ibaret.
Ancak, Microsoft'la ilgili sızıntı haberleri ile tanınan Walking Cat, Microsoft'un, kullanıcıların pencere öğeleri menüsünü kendi beğenilerine göre özelleştirmesine olanak tanıyacak üçüncü taraf pencere öğeleri için destek eklemeyi planladığını iddia ediyor. İlk etapta bu destek sadece Microsoft'un kendi ürünleri olan eklentiler için geçerli olacak. İlk Windows 11 sürümünde üçüncü taraf eklentiler için API desteğinin mevcut olmaması, bu iddiayı güçlendiriyor. Ancak ilerleyen zamanlarda, Windows 11'in üçüncü taraf widget'ları da destekleyeceği düşünülüyor.
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