Windows 7'nin Widget'ları, Windows 11 ile Bir Kez Daha Geri Dönüyor

Windows 11, Windows 7'den sonra ortadan kaybolan bir özelliği daha geri getirmeye hazırlanıyor. Üçüncü taraf yazılım firmaları, Windows 11 için widget veya eklenti geliştirebilecek!