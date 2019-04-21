Windows 8'e Veda Etmeye Hazırlanın
Microsoft, Windows 8'in ipini beklenenden önce çekecek gibi görünüyor!
- Ercan Uğurlu
Aslında Microsoft'un bu hamlesi bekleniyordu. Microsoft, geçtiğimiz sene Microsoft Mağazası'nda yer alan uygulama güncellemelerinin Windows Phone 8.x cihazlarına 1 Temmuz 2019'dan sonra ulaştırılmayacağını bir blog yazısında açıklamış ve buna Windows 8 işletim sistemini de dahil etmişti. Ancak bir farkla: Windows 8 kullanıcıları, Microsoft Store'da yer alan uygulama güncellemelerini 1 Temmuz 2023'e kadar almaya devam edeceklerdi. Ancak olana bakılırsa, Microsoft bu tarihi 4 yıl kadar öne çekmiş.
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Windows 8 işletim sistemi kullanıcıları, Microsoft Mağazası'nda yer alan uygulamaları artık güncelleyemeyecek. Uygulama geliştiriciler tarafında ise bir sıkıntı yok, geliştiriciler uygulamalarını mağaza üzerinden güncellemeye devam edebilecekler.
Windows 8.1 kullanıcılarının ise şimdilik telaşlanmasına gerek yok. Windows 8.1 kullanıcıları için kararda bir değişiklik yapılmış değil. Windows 8.1 kullanıcıları 1 Temmuz 2023 yılına kadar uygulamaların güncel sürümlerini almaya devam edebilecekler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın