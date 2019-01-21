Windows Core OS, Böyle Olabilir
Windows Core OS'un açık kaynak kodlu bileşenler kullanabileceği ortaya çıktı!
Uzun süre açık kaynak kodundan pek hoşlanmayan Microsoft, artık eskisi gibi düşünmüyor. Yeni dedikodular, beklenen Windows Core OS işletim sisteminin açık kaynak kodlu bileşenler kullanacağını söylüyor.
Microsoft'un açık kaynağa yakınlaşması, şu anki CEO Satya Nadella'nın göreve gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Microsoft şu sıralar açık kaynak projelerinin en büyük katılımcılarından bir tanesi ve firma, yakın zamanda açık kaynak kodlu projelerin ev sahipliğini yapan GitHub'ı satın almıştı.
Microsoft, şu ana kadar Windows 10'da açık kaynak kodlu bileşenler kullanma konusunda çok dikkatli davrandı. Ancak keşfedilen bir Microsoft güvenlik programı müdürünün Linkedin profilinde şunlar yazıyor: "Windows Core işletim sisteminin kötü niyetli kişilere ve kodlara karşı güvenliği." "Windows Açık Kaynak Bileşenlerinin güvenliğinin iyileştirilmesi."
Windows Core OS'un veya herhangi bir Windows sürümünün tamamen açık kaynak kodlu hale gelme ihtimali çok düşük. Ancak Microsoft'un Edge web tarayıcısında açık kaynak kodlu Chromium motoruna geçmesinden, firmanın açık kaynaklı teknolojileri kullanmaktan kaçınmadığını görmüştük.
Windows Core OS hakkında yakın gelecekte daha fazlasını öğrenmemiz mümkün olacak.
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