Windows Efsanesi Windows Media Player, Windows 11'e Geri Döndü!

Microsoft, Windows 11'e Groove Music'in yerini alacak yeni bir Media Player uygulaması getirildiğini duyurdu. Firma, yeni Media Player uygulamasının yavaş yavaş kullanıcılara gönderilmeye başladığını ve genel olarak kullanıcıların bir zamanlar Windows'ta olan Windows Media Player uygulamasının modernize edilmiş bir arayüzüne sahip olduğunu belirtti.
Şu anda Windows için kullanılan yüzlerce ücretsiz medya oynatıcı olduğu düşünülürse, Microsoft'un bu uygulamalar arasına kendi uygulamasını sokmak için çok geç kaldığını düşünmek mümkün. Windows Media Player çok popüler bir medya oynatıcıydı, ancak o zamanlar tarihler 2001'i gösteriyordu.
Siyah-turuncu veya beyaz-turuncu renklere sahip olan yeni uygulama, Windows'ta Groove Music uygulamasının yerini alıyor. Basit ancak kullanışlı bir tasarıma sahip ve hem video hem ses dosyalarını oynatabiliyor. HDR desteği de bulunacak, böylece HDR videoları da oynatmak mümkün olacak.
Daha önce de belirttiğimiz gibi VLC gibi güçlü alternatiflerin olduğu bir dünyada, Microsoft'un kendi uygulaması da olsa, yeni bir medya oynatıcının başarılı olma ihtimali çok yüksek görünmüyor.
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