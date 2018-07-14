Windows Efsanesine Sürpriz Güncelleme

Windows 1.0'dan beri hayatımızda olan ve çoğu zaman fazlasıyla işimize yarayan efsane yazılım, uzun yıllar sonra güncelleniyor!

Windows efsanesine sürpriz güncelleme

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