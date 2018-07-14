Windows Efsanesine Sürpriz Güncelleme
Windows 1.0'dan beri hayatımızda olan ve çoğu zaman fazlasıyla işimize yarayan efsane yazılım, uzun yıllar sonra güncelleniyor!
Windows 1.0 1985 yılında yayınlandığında, içerisinde Windows Notepad (Windows Not Defteri) isimli küçük bir not alma programı da vardı. Aradan 33 yıl geçti, sayısız Windows sürümü piyasaya çıktı ama Not Defteri varlığını hep korudu. Üstelik ilk hali neredeyse hiç değişmeden bugüne kadar geldi.
Ama şimdi Microsoft, Windows Not Defteri'ni, uzun yılların ardından güncelliyor. Windows 10 Insider Preview Yapı 17713'te karşımıza çıkan Not Defteri, önemli yenilikler içeriyor. Örneğin arama (Bul) seçeneğine yeni bir seçim kutusu ekleniyor. Bu seçim kutusunu işaretlediğimizde, arama sona geldiğinde tekrar başa dönebiliyor. Notlar üzerinde zum yapılabiliyor; pek çok yeni klavye kısayolu kullanılabiliyor ve büyük dosyaların açılmasında yaşanan bekleme süresi büyük oranda azaltılıyor.
Yenilenen Not Defteri şimdilik sadece Insider sürümünde bulunuyor. Programın herkese açılması ise, muhtemelen sonbahar aylarında yayınlanacak sıradaki büyük Windows 10 güncellemesi ile gerçekleşecek.
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