Windows kullanıcıları uyarıldı: Şeytan yazılım Lucifer'a dikkat!

Bilgisayar kullanımının artması ile birlikte güvenlik ve gizlilik problemleri de beraberinde geliyor. Güvenlik firmaları, Windows sistemlerine yönelik "cryptojacking" diye adlandırılan kötü amaçlı parazit yazılım Lucifer'a dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu...

Windows kullanıcıları uyarıldı: Şeytan yazılım Lucifer'a dikkat!

Gelişen teknoloji ile birlik bilgisayar kullanımı da arttı. Kullanıcıların bu noktada dikkat etmeleri gereken husus ise kötü amaçlı yazılımlar. Zaman zaman uzmanlar bu konuda uyarılar yapıyor. O uyarılara yenisi eklendi.

24 Haziran'da açıklama yapan Palo Alto Networks bünyesindeki Unit 42 güvenlik uzmanları, Windows sistemlerine yönelik "cryptojacking" diye tabir edilen kötü amaçlı parazit yazılım hakkında uyarıda bulundu. Yazılıma "Lucifer" adı verildi.

Araştırmaya göre Lucifer, Windows platformundaki eski güvenlik açıklarından yararlanarak gizlice yapıyor.

Lucifer, bir kez yerleştiği makinelerde kripto para için gizlice madencilik yapmaya başlıyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMDAN NASIL KORUNULUR?

Çalışmayı yapan araştırmacılar, kötü amaçlı yazılım Lucifer'dan korunmak için bazı önerilerde bulundu:

"Etkilenen yazılıma mutlaka tüm güncelleştirmeler yapılmalı. Güvenlik açığından etkilenen yazılımlar arasında Rejetto HTTP Dosya Sunucusu, Jenkins, Oracle Weblogic, Drupal, Apache Struts, Laravel framework ve Microsoft Windows yazılımları var. Şifre çalınmasını engellemek için de çok güçlü şifrelerin oluşturulması tavsiye edilir."

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