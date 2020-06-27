Windows kullanıcıları uyarıldı: Şeytan yazılım Lucifer'a dikkat!

Bilgisayar kullanımının artması ile birlikte güvenlik ve gizlilik problemleri de beraberinde geliyor. Güvenlik firmaları, Windows sistemlerine yönelik "cryptojacking" diye adlandırılan kötü amaçlı parazit yazılım Lucifer'a dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu...