Windows Lite İçin Beklemeye Devam!

Merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows Lite'tan, bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi!

Windows Lite, Build'te Görünmeyecek

Windows Lite, Microsoft'un düşük güçlü cihazlar için geliştirmekte olduğu, hafif bir işletim sistemi. Henüz resmi olarak duyurulmayan Windows Lite'ın 6 Mayıs'ta başlayacak olan Microsoft Build etkinliğinde en azından görünmesi bekleniyordu, ancak bu umutlar suya düştü.

The Verge'den Tom Warren'in tweet'ine göre Windows Lite veya Microsoft'un üzerinde çalıştığı bir başka işletim sistemi olan Core OS, etkinlikte görünmeyecek. Warren'ın iddiasına göre Build 2019 etkinliğinde bu platformlar hakkında hiçbir şey duymayacağız.

Build 2019'un atlanması, işletim sistemlerinin hazır olmaktan henüz çok uzakta olduklarına işaret ediyor. Microsoft'un tamamlanmamış, hatalarla dolu bir şeyi göstermek istememesini anlıyoruz. Bu durumdaki bir işletim sistemi, hayal kırıklığına yol açabilir ve oluşan heyecanı ortadan kaldırabilir.

Windows Lite'ın gecikmesinin nedeninin, Microsoft'un Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge'in bütünleştirilmesiyle ilgili olduğuna dair iddialar var. Warren'a göre yeni işletim sistemleri, bu sene ayrı birer etkinlikte tanıtılabilirler. Windows Lite'ın çok yakında çıkmayacak olması, rakip olarak görülen ve özellikle eğitim sektörünü elinde tutan Chrome OS'un yoluna rahatça devam etmesini sağlayacak.

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