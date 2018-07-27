Windows Update Akıllanıyor
Microsoft, zaman zaman çıldırtan "zorla yeniden başlatma" sorununun üstesinden yapay zekâ ile gelmeyi planlıyor!
Windows 10 ile kullanıcıların hayatına giren şeylerden belki de en önemlisi, zamansız bir şekilde başlayıp işleri yarıda bıraktıran sinir bozucu güncellemeler oldu. Ancak Microsoft, iyi haberi sonunda verdi: Artık bilgisayarınız sizin ona ne zaman ihtiyacınız olacağını kestirerek güncellemeleri biraz daha erteleyebilecek.
Microsoft, Windows 10 ile güncellemelere büyük bir önem vermeye başladı. Hatta bunda o kadar ileri gitti ki, Windows Update'i kapatmanız bile aylık güncellemeleri almanıza ve bilgisayarınızın gün ortasında da olsa yeniden başlatılmasına mani olmuyor. Bu ise kullanıcıların büyük tepkisini topluyor.
Microsoft, geçtiğimiz sene Creators Update ile kullanıcılara bilgisayarlarının yeniden başlatma saatleri üzerinde ayarlama yapmalarına imkan vermişti. Ancak Windows'un otomatik güncelleme yükleme ve kullanıcı aktivitesi olmadığı herhangi bir zamanda bilgisayarı yeniden başlatma huyu yerli yerinde duruyor.
Şimdiki sistemde Windows, fareye veya klavyeye dokunmadığınız zaman sizin bilgisayardan uzakta olduğunuzu düşünerek güncellemeler için bilgisayarınızı yeniden başlatabiliyordu. Ancak bu, sizin bilgisayarınızın başına tekrar ne zaman geçeceğinizi hesaba katmadığı için bir takım büyük aksaklıklar doğurabiliyor.
Yeni sistemde Windows makine öğrenme sistemi sayesinde bu iki durumu birbirinden ayırt etmeye özen gösterecek ve kullanıcının bilgisayarının başına yakın zamanda döneceği düşünülürse, güncellemeler derhal başlatılmayacak. Bu da sizin elinizde kahve bardağı ile bilgisayar başına döndüğünüz zaman karşınızda güncelleme ekranını gördüğünüz senaryoların geçmişte kalacağı anlamına geliyor. Microsoft, yeni modelin testlerden başarı ile geçtiğini ve yeni sistemin kullanıcı geri bildirimine dayanarak daha da geliştirilebileceğini de belirtiyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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