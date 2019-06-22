Windows Update Artık Uyarı Gösterecek

Windows 10'lu PC'niz Mayıs güncellemesini neden bir türlü almıyor diye merak ediyorsanız, bu işlev sizi sevindirecek.

Windows Update Artık Uyarı Gösterecek

Microsoft'un Mayıs 2019 güncellemesini önceki güncellemelere göre çok daha dikkatli biçimde dağıttığı açık. Güncellemeyi Release Preview üzerinde bir ay test eden firma, şu an bile sadece isteyenlere güncellemeyi kuruyor.

Firmanın bu dikkatli davranışı, büyük sorunların çıkmasının önüne geçse de, güncellemeyi sebepsiz olarak almayanların da sayısı oldukça fazla. Windows Latest'ın iddiasına göre bu değişecek ve güncellemeyi yüklemesi engellenen PC'ler, güncellemenin neden yüklenmediğine dair bir uyarı görecekler.

Windows 10 Güncelleme Asistanı'nı kullananlar bu tür bildirimlere alışıklar, ancak aynısının Windows Update'e taşınması güzel bir gelişme. Rapora göre uyumsuz PC'ler Windows Update penceresinde güncellemeleri aradıklarında, bununla ilgili bir bildirim görmeye başladılar bile.

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