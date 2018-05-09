Windows Uygulamalarında Yeni Dönem Başlıyor
Microsoft, Windows uygulamalarının artması ve daha fazla geliştiricinin platforma uygulama sunması için kesenin ağzını açtı!
Microsoft Build 2018 açılış konuşması esnasında firma, ödeme sistemine getireceği bir güncellemeden söz etti. Platformda uygulama satan geliştiricileri ilgilendiren güncelleme, Microsoft Store üzerinden ödenen miktarı arttıracak ve platforma daha fazla geliştiricinin gelmesini teşvik edecek.
Microsoft'un söylediğine göre gelir paylaşımı, geliştiricinin avantajına yüzde 95'e çıkarılacak (Tüketici Windows 10 cihazlarında satılan tüm uygulamalar için. Buna Mobil, PC'ler, Windows Karma Gerçeklik ve Surface Hub dahil). Bu, geliştiricinin avantajına 60:40 gelir paylaşımı sunan Google ve Apple'dan bir adım önde. Yalnız firma, bu yeni kuralların oyunlar için geçerli olmayacağını belirtti. Ayrıca uygulama, firma tarafından bir referans ile satın alındıysa, gelir payı geliştiricinin avantajına 85:15'e düşecek (çevrim içi reklam veya benzer şekillerde olabilir).
Yeni ödeme sistemi bu senenin ilerleyen zamanlarında, App Developer Agreement'e gelecek bir güncelleme ile uygulamaya geçecek.
H. Hüseyin Öztürk
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