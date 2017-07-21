Windows XP ve Vista'ya bir "dev tekme" daha!
Windows XP ve Windows Vista'ya "tekmeyi vuran" dev isimlere bir yenisi daha ekleniyor!
Microsoft'un Windows XP'nin desteğini sona erdirmesinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçti, ama tarihi işletim sistemi hala şaşırtıcı ve endişe verici şekilde dünyada kullanıcılar arasında popüler. Microsoft'un bu senenin önceki zamanlarında desteğini tamamen yok ettiği Windows Vista da dünyada çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılıyor.
PC'lerinde XP veya Vista kurulu olan ve Blizzard'ın bazı en popüler oyunlarını oynamayı sevenler, firmanın en son açıklamasından pek memnun kalmayacaklar. Blizzard, Ekim ayından itibaren World of Warcraft, Starcraft II, Diablo III, Hearthstone ve Heroes of the Storm'un Windows XP ve Windows Vista desteğini sona erdirme sürecini başlatacağını açıkladı. Destek kesildikten sonra, bu oyunlar artık bu işletim sistemlerinde çalışmayacaklar.
Windows Vista'dan sonra Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'u çıkardı, ayrıca son işletim sistemine üç büyük güncelleme de çıkardı. Hala XP ve Vista'ya tutunanların bu açıklamaya sinirlenmesi kaçınılmaz, ama muhtemelen artık onların da Windows'un daha yeni ve daha güvenli sürümlerine geçme vakitleri geldi.
H. Hüseyin Öztürk
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