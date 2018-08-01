Windows yeni Your Phone uygulamasını sunuyor
Windows'un yeni Your Phone uygulaması ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak, biraz daha kolay!
Eğer bir Android cihazınız varsa ve aynı zamanda Fast Ring'de bir Windows Insider iseniz, Microsoft'un "Your Phone" (Senin Telefonun) uygulamasını ilk olarak kullanabilen kişiler arasında yer alıyorsunuz demektir.
Microsoft, Windows 10 PC'den telefonunuzdaki dosyalara kolay erişim sağlayan deneysel uygulamayı test etmeye başlamış durumda. Tabi ki, üçüncü parti ve bulut hizmetlerini de kullanabilirsiniz (veya kendinize e-posta gönderebilirsiniz), ancak bu uygulama, aygıtlardaki dosyalara erişmenin daha sorunsuz ve kesintisiz bir yolunu vaat ediyor. Bir bilgisayardan Telefonunuza (Your Phone) eriştiğinizde, Android cihazınızda en yeni görüntüleri görebiliyorsunuz. Daha sonra da bunları başka bir uygulamaya, örneğin sunum yapıyorsanız PowerPoint gibi, sürükleyip bırakabilirsiniz.
Microsoft, sürükle-bırak deneyimini ilk olarak bu yılın başlarında Seattle'daki yıllık Build geliştirici konferansı sırasında duyurmuştu. Bu deneyim, sınırlı bir kapasitede olsa da bir süre sonra iPhone kullanıcıları için de kullanılabilir olacak. Özellikle mobil platformda görüntülediğiniz web sayfalarını bir bilgisayara göndermek, video izlemeye veya metin okumaya daha büyük bir ekranda devam etmek hizmetin en büyük avantajı gibi gözüküyor.
Deneysel özelliği kullanabilmek için telefonunuzun Android 7.0 ve üstü sürümleri çalıştırıyor olması gerekiyor. Tek yapmanız gereken ise Your Phone uygulamasını açmak ve buna karşılık gelen mobil uygulamayı indirmek. Birkaç ayarı tamamladıktan sonra, birkaç hafta için masaüstünüze sabitlenecek iğneye dikkat edin. Bu iğne, mobil cihazınızdaki fotoğraflara daha hızlı erişmenizi sağlayacak.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın