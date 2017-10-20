Windows'a Gizlice Gelen Hile Engelleme Sistemi!
Windows, Fall Creators Update güncellemesi ile oyunlar için yeni bir hile engelleme sistemi getirdi!
Windows 10 Fall Creators Updata birkaç gün önce yeni çıkarıldı ve OneDrive Files On-Demand ve Fluent Design System gibi birçok güzel özelliği getirdi. Ayrıca DirectX 9 bellek dağıtma bug'ı gibi hataları da düzeltti. Bunların yanında görünüşe bakılırsa Microsoft bir hile engelleme özelliği de eklemiş, özelliğin adı "TruePlay" ve bu eklenen özellik çoğu kişinin gözünden kaçmışa benziyor.
TruePlay ilk olarak Temmuz ayında bir Insider Preview Build'de ortaya çıkmıştı. Özellik, ani-hile sistemini kullanan tüm oyunlarda korunmuş bir süreç çalıştıracak ve bilindik saldırıların çoğuna engel olacak. Oyun oturumları bir Windows hizmeti tarafından gözlenecek, veriler de toplanacak ve bu sayede sık rastlanan hile olayları yakalanabilecek. Muhtemel bir hile olayında, geliştiriciler verilerle birlikte uyarılacaklar, ama sadece veri işlendikten sonra, böylelikle şikayet gerçekleşmeden önce gerçekten bir hile gerçekleşmiş olma ihtimali artacak.
Oyuncular bu izlenme özelliklerini istedikleri zaman kapatabilecekler, ama oyunların bu özellikleri zorunlu kılan kısımları varsa o kısımlara ulaşamaz hale gelecekler. Bunun yanında esas olarak single player oyunlar oynayanlar için bu anti-hile sistemi pek rahatsız edici olmayacaktır.
TruePlay'in başarısı izleme sisteminin ne kadar isabetli olacağına bağlı. Eğer masum oyuncuları şikayet etmeye başlarsa, muhtemelen pek popüler olamayacaktır.
H. Hüseyin Öztürk
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