Windows'a iMessage Desteği mi Geliyor?

Görünüşe bakılırsa Microsoft, Windows 10'a Apple iMessage desteği getirmek istiyor!

Windows'a iMessage Desteği Getirmek İstiyor

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