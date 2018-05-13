Windows'a iMessage Desteği mi Geliyor?
Görünüşe bakılırsa Microsoft, Windows 10'a Apple iMessage desteği getirmek istiyor!
Microsoft, Windows 10'u mümkün olduğunca çok cihaza ulaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Şimdiyse firma, iMessage desteğini Windows'a getirmek için Apple ile görüşmek istediğini söyledi.
Yazılım devi, yeni Your Phone uygulamasını Build 2018 geliştirici konferansında ortaya çıkarmıştı. Your Phone, telefonunuzdaki kısa mesajları okuyup yazmanıza olanak tanıyan bir uygulama. Ancak Microsoft'tan Shilpa Ranganathan, The Verge'ün bir röportajında, Android'dekinin aksine uygulamayı iOS'ta çalıştırmakta sorun yaşadıklarını kabul etti ve şunları söyledi: "Apple, bunu Mesajlar'da zorlaştırıyor ancak Apple ile birlikte çalışmak isteriz."
Apple'ın iMessages uygulamasının çalışma şekli nedeniyle Microsoft'un bu uygulamayı destekleyebilmek için Apple ile çalışması gerekiyor. Apple ise ekosistemini kapalı tutmasıyla tanınıyor. Apple'ın Microsoft'tan gelecek bu tür bir teklife nasıl karşılık vereceği, merak konusu.
Microsoft bu konuda henüz Apple'dan herhangi bir talepte bulunmuş değil ancak iki rakibin böyle bir işlev için ortak çalıştığını görmek kullanıcıları sevindirecektir.
Zeynel A. Öztürk
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