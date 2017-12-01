Windows'lu Bilgisayarınızı Temizleyin!
Bilgisayarınızda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirme zamanı geldi. İşte izlemeniz gereken adımlar...
Bilgisayarınızın zaman içinde yavaşlamasına muhtemelen birçok kez şahit oldunuz. Yavaşlamanın en önemli nedenleri arasında yeni yazılımlara gücü yetmeyen donanımınız kadar işletim sisteminizde yeteri kadar temizliğin ve bakımın yapılmaması da var.
Temiz bir Windows kurulumu yaptıysanız, ne demek istediğimizi biliyorsunuz. PC'nizde biriken çöpleri temizleyip baştan başlamak, onu bir anda hızlandıracaktır. Ancak bu kadar katı çözümler atmanıza gerek yok. Biraz zaman harcayarak Windows'u temizleyebilir ve benzer sonuçlar elde edebilirsiniz. Elbette 5 senelik laptop'unuz aniden Overwatch'u çalıştırmaya başlamayacak, ancak hızlanmayı hissedeceksiniz.
1. Kullanılmayan yazılımları kaldırın: En belli çözüm olsa da temiz bir bilgisayara sahip olmak için eski yazılımların tamamını kaldırmanız gerekiyor. Program kaldırma işini düzenli olarak yapmıyorsanız, PC'nizde ne kadar çok gereksiz programın biriktiğine şaşırabilirsiniz.
2. Antivirüsü çalıştırın: Virüsler, PC'lerin yavaşlamasına en çok neden olan şeyler arasında. Antivirüs programınızı çalıştırın ve tam kapsamlı bir tarama gerçekleştirin. Bu işlevin ismi kullandığınız programa göre "full scan" veya "deep scan" de olabilir. İşlem uzun (örn. bir saatten uzun) sürebilir ama bu sayede hiçbir şeyi gözden kaçırmamış olacaksınız.
Antivirüsün yanı sıra Malwarebytes gibi zararlılara, trojan'lara, arka kapılara ve spyware'e odaklanan bir aracı kullanmanızda da fayda var.
3. Disk temizleme: Yıllardır Windows'un bir parçası olan Disk Temizleme aracı, gereksiz verileri silip performansı artırmada oldukça etkili. Taramaya başlamadan önce "Sistem dosyalarını temizle" düğmesine tıklayın. Bu sayede eski Windows Update dosyalarından ve günlük dosyalarından kurtulabilirsiniz.
4. Sabit diskinizi birleştirin: Windows 10 diskinizi gerektiğinde otomatik olarak birleştiriyor. Ancak bilgisayarınızı temizlemeye koyulduğumuza göre bu işi hemen yapmanızda fayda var. Birleştirme aracını Başlat menüsünde "birleştir" sözcüğünü arattığınızda göreceksiniz. Aracı çalıştırın ve birincil sabit diskinize tıklayıp pencerenin sağ alt tarafındaki İyileştir düğmesine tıklayın.
5. Başlangıç listesini gözden geçirin: Görev Yöneticisi'ni açın ve Başlangıç sekmesine tıklayın. Burada "Başlangıç etkisi" sütununa bakın. Özellikle etkisi "Yüksek" olarak listelenen öğelerden gereksiz olanları devre dışı bırakın.
6. AppData klasörünü temizleyin: Normalde gizli olan bu klasöre arama kutusuna %AppData% yazarak ulaşabilirsiniz. Burada Local, LocalLow ve Roaming adlı üç alt klasör göreceksiniz. Bu klasörler içerisinde eski programlardan kalan klasörleri arayın. Kalıntıları silerken dikkatli olun; emin olmadığınız hiçbir şeyi silmeyin. Yüklü programların dosyalarını silmeyin, bunun için Windows'un Program Kaldır işlevini kullanın.
7. Eski program dosyalarını silin: C:\Program Files ve C:\Program Dosyaları (x86) klasörlerinde daha önceden kaldırdığınız eski programların izlerini araştırın. Silerken dikkatli olun ve sadece kullanılmadığından emin olduğunuz dosyaları silin.
Zeynel A. Öztürk
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