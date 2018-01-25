Wine 3.0, Windows Programlarını Android'e Getirdi

Windows programlarını Android'li cihazınızda çalıştırmak ister miydiniz? İşte bunu yapmanın en kolay yolu!

Wine 3.0, Windows Programlarını Android'e Getirdi

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