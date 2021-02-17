Wish, Türkiye'ye Entegre Oldu. Peki, Wish Nedir?

Dünyanın en çok indirilen mobil e-ticaret uygulaması Wish.com, Türkiye'nin önemli e-ticaret altyapı sağlayıcısı T-Soft'un kardeş markası ConnectProf ile entegre oldu. Wish.com, sadece ConnectProf ile yaptığı iş birliğiyle tek bir entegrasyon sayesinde firmalara satış yapmak istediği her ülke ve bölge için yeni bir hesap oluşturmaya gerek olmadan 100'den fazla ülkede satış yapma imkânına kavuşacak.
Firmalara kalan sadece ücretsiz kaydolmak
Dünya çapında aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve günde 1,8 milyon ürün satışı ile firmalara kazançlı bir alışveriş vadeden Wish.com'da ürünlerini satmak isteyen firmaların tek yapması gereken Wish'e ücretsiz kaydolmak. Firmalara büyük bir küresel izleyiciye anında erişim sağlayan Wish, başka bir e-ticaret pazar yerinde bulunmayan; firmaya özel hesap yöneticisi, kişiye özel gösterimler ve akışlar ile ürünlerin ilgili kullanıcılara sunulması, özel teslimat ve iade programları, sınır ötesi lojistik hizmetleri, hızlı gönderim ve çok hızlı ödeme, reklam ve tanıtım desteği, ürünleri öne çıkarmak için pazarlama uygulamaları gibi fırsatlar sunacak.
"Wish.com'dan Başlangıç Kampanyası"
Cep telefonları üzerinden eğlenceli alışveriş deneyimi sunan Wish.com, ConnectProf üzerinden kaydolan firmalara benzersiz avantajlar da sağlayacak. Lansman süresince Wish'te satış yapmak isteyen firmalar, mağazalarının açılmasını izleyen ilk 3 ay içinde yapacakları satışlardan, piyasanın en düşük oranlarından birini, sadece %5 komisyon ödeyecek. Firmalar sadece Wish.com'a üye olarak ürünlerini tek panelden dünyaya sunacak.
"Wish algoritması ile ürünlerinizi onları satın alması en olası kişilere gösterin"
Wish'deki satış başarısının en büyük etkeninin algoritma olduğunu belirten Wish.com Türkiye Ülke Hesap Yöneticisi Damla Kaçar, "Wish üzerinde çalışan bu özel algoritma sayesinde başarı, tüketicinin ürüne dair arama yapması üzerine kurulu değil. Ürünler kişilerin özelliklerine göre satın alma potansiyeli en yüksek olan kişilere gösteriliyor. Sadece bu algoritmaya dayalı satış başarısı, toplam satışların yüzde 70'inden fazlasını oluşturmaktadır," dedi.
"Türkiye e-ticaret pazarında yeni bir dönemin başlıyor"
Wish.com ile Türkiye'de ilk iş birlirliği sözleşmesini imzalayan firma olmalarından duydukları memnuniyeti belirten ConnectProf Satış Müdürü Taner Kayman, "Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısı T-Soft'u da bünyesinde bulunduran Tekrom'un entegrasyon platformu ConnectProf ile üst düzey yerli ve yabancı pazaryerlerine entegrasyon sağlıyoruz. Dünya markası Wish'in de Türkiye'de ConnectProf'u tercih etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz ve bu iş birliğine son derece önem veriyoruz. Sadece ConnectProf aracılığıyla Wish.com'a kaydolan Türk firmalara alan açıyoruz ve müşterilerimize birçok avantaj ile çok sayıda ülkede satış yapma fırsatı sağlıyoruz. Türkiye'de hali hazırdaki rekabetçi kur politikası da Wish.com'da hesap açan firmalara yurtdışında rekabetçi olabilmeleri için büyük fırsatlar sunuyor. Türk lirası ile maliyetlendirilen ürünler, sınır ötesinde dövizle ve yüksek kârlarla satılabilecek." dedi.
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