Wolfteam Gaziantep şampiyonu belli oldu
Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının 4'üncü ayağı Gaziantep'te gerçekleşti. İşte sonuçlar!
3 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen Wolfcity Turnuvası'nın 4'üncü ayağında takımlar İstanbul'da yapılacak finale hak kazanmak için Gaziantep'te mücadele etti. Büyük bir ilgi gören ve çevre illerden de katılımın olduğu büyük mücadelenin sonunda şampiyonluğu kazanan JesterOf takımı oldu.
8 farklı ilde turnuva
Netmarble Türkiye, Türkiye'nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye'nin 8 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası'nın 4'üncü ayağını 3 Haziran 2018 tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirdi. Arena Internet Cafe'de düzenlenen Wolfcity Gaziantep Turnuvası'na yoğun katılım gerçekleşti. Çekişmeli maçların izleyicilere heyecan yaşattığı turnuvada JesterOf takımı güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Türkiye'de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.
Gaziantep'te düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul'da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde de mücadele etme imkânı kazandı. 2018 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası'nda başarılı olmaktan geçiyor.
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