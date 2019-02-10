Wolverine'ın Geleceği Şekilleniyor!
Wolverine'in geleceği hakkındaki sis perdeleri kalkıyor; yapımcı stüdyo Wolverine için ciddi planlar yapıyor!
- Barış Terun
Wolverine çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden biri... Hatta Superman, Batman, Spider-Man'ın ardından gezegenin en çok okunan dördüncü çizgi romanı konumunda.
Bilindiği üzere; Wolverine, sinema uyarlamaları ile uzun süredir aramızda. Hugh Jackman, neredeyse 20 yıl boyunca kült karakteri canlandırdı. 2017 yılındaki Logan filmi ile Hugh Jackman dönemi son buldu. Ancak hayat devam ediyor. X-Men yapımcısı Lauren Shuler Donner, yeni Wolverine hakkında ilginç iddialarda bulundu.
Lauren Shuler Donner, "Wolverine rolünü üstlenmek için öncelikle fiziksel olarak ciddi bir çalışma gerekiyor. Hugh Jackman, her gün sabah 4'de kalkıyor, bolca protein alıyor ve her gün özel antrenörlerle çalışıyordu. Hugh Jackman geçmişinde sıska bir gençti ama muhteşem bir azim gösterdi. Lakin belli bir yaşa ulaşınca, vücut dahi pes ediyor. Gelecekteki Wolverine planlarımız belirsiz... Sadece büyük şeyler olacağını söyleyebilirim. Kevin (Marvel CEO'su Kevin Paige) Wolverine'den vazgeçmedi. Ancak aklından geçenleri, henüz benimle paylaşmadı." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Marvel'ın tüm X-Men karakterlerinin (tabii ki Wolverine'in figürünün de) pazarlama haklarını satın alacağı iddia ediliyor. Karakterlerin Marvel Sinematik Evreni'ne katılmasa bile Deadpool ile Wolverine'in öyle ya da böyle buluşacağı, Fox'a yakın kaynaklardan fısıldanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın