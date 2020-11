Wonder Woman 1984, HBO Max'te yayınlanacak! Tarih belli oldu

Wonder Woman 1984, 3 kez ertelemenin ardından internete geliyor. Warner Bros., Gal Gadot'un başrolünde yer aldığı Wonder Woman 1984'ün HBO Max platformunda yayınlanmasına karar verdi. İşte Wonder Woman 1984 HBO Max'te yayınlanacağı tarih...