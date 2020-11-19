Wonder Woman 1984, HBO Max'te yayınlanacak! Tarih belli oldu

Wonder Woman 1984, 3 kez ertelemenin ardından internete geliyor. Warner Bros., Gal Gadot'un başrolünde yer aldığı Wonder Woman 1984'ün HBO Max platformunda yayınlanmasına karar verdi. İşte Wonder Woman 1984 HBO Max'te yayınlanacağı tarih...

Wonder Woman 1984, HBO Max'te yayınlanacak! Tarih belli oldu

Devam eden koronavirüs pandemisi sinema sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bu filmler arasında üç kere ertelenen Wonder Woman 1984 de bulunuyor. Film için son olarak 2 Ekim 2020 tarihinde karar kılınmıştı. Warner Bros DC imzalı süper kahraman filminin tekrar ertelendiğini duyurmuştu.

FİLMİN HBO MAX'TE YAYINLANMASINA KARAR VERİLDİ

Warner Bros., Wonder Woman 1984'ün 25 Aralık tarihinde Amerika'da vizyona girerken aynı anda HBO Max dijital yayın platformu üzerinden yayında olacağını açıkladı.

Wonder Woman 1984'un yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmeni olan Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosu ise Patty Jenkins'in yanı sıra 2014 yapımı Godzilla'nın senaristi Dave Callaham ile çizgiroman dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Geoff Johns'a ait.

WONDER WOMAN 1984 TÜRKİYE'DE YAYINLANACAK MI?

200 milyon dolarlık bütçesiyle Warner Bros'un bu yıl için planladığı en büyük filmlerden olan Wonder Woman 1984'ün Türkiye'de ise 2021 yılında sinemalara geleceği belirtiliyor. Ancak henüz kesinleşen bir durum yok.

WONDER WOMAN 1984 OYUNCULARI KİMLER?

Wonder Woman rolüyle geri dönen Gal Gadot'un yanı sıra Chris Pine da ilk filmde Steve Trevor rolüyle filmde yer alıyor. Steve Trevor'ın ilk filmden yıllar sonra geçen bu filmde nasıl geri döneceği merak konusu.

Filmin başrollerinde Gal Gadot ve Chris Pine'a Kristen Wiig ve Pedro Pascal eşlik ediyor. Kristen Wiig, Wonder Woman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterlerinden Cheetah'ya hayat verirken, Pedro Pascal da filmin asıl kötüsü olacağı düşünülen Maxwell Lord'u canlandırıyor.

WONDER WOMAN 1984'ÜN KONUSU NEDİR?

Birinci Dünya Savaşı'nda insanlarla iletişim kurmaya başlayan Diana, bu yapımda gizli şekilde Wonder Woman olmaya devam ederken kaybettiği hayatının aşkının da yasını tutmaya devam ediyor. Diana, yepyeni iki düşmanla karşı karşıya bulur: Max Lord ve The Cheetah. Film, izleyicileri Diana'nın geçmişinde bir yolculuğa çıkartıyor.

WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI

Wonder Woman 1984 - Official Main TrailerWonder Woman 1984 - Official Main Trailer
The new era of Wonder Woman begins here. #WW84 only in theaters. Fast forward to the 1980s as Wonder Woman’s next big screen adventure finds her facing two all-new foes: Max Lord and The Cheetah. With director Patty Jenkins back at the helm and Gal Gadot returning in the title role, “Wonder Woman 1984” is Warner Bros. Pictures’ follow up to the DC Super Hero’s first outing, 2017’s record-breaking “Wonder Woman,” which took in $822 million at the worldwide box office. The film also stars Chris Pine as Steve Trevor, Kristen Wiig as The Cheetah, Pedro Pascal as Max Lord, Robin Wright as Antiope, and Connie Nielsen as Hippolyta. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot and Stephen Jones are producing the film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo and Wesley Coller are the executive producers. Patty Jenkins directed from a screenplay she wrote with Geoff Johns & David Callaham, story by Jenkins & Johns, based on characters from DC. Joining the director behind the scenes are several members of her “Wonder Woman” team, including director of photography Matthew Jensen, Oscar-nominated production designer Aline Bonetto (“Amélie”), and Oscar-winning costume designer Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Oscar-nominated editor Richard Pearson (“United 93”) is cutting the film. The music is by Oscar-winning composer Hans Zimmer (“Dunkirk,” “The Lion King”). Warner Bros. Pictures Presents an Atlas Entertainment/Stone Quarry Production, a Patty Jenkins Film, “Wonder Woman 1984.” Set to open in theaters in 2D and 3D in select theaters and IMAX, it will be distributed worldwide by Warner Bros. Pictures. This film is rated PG-13 for sequences of action and violence.

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