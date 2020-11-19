Wonder Woman 1984, HBO Max'te yayınlanacak! Tarih belli oldu

Devam eden koronavirüs pandemisi sinema sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bu filmler arasında üç kere ertelenen Wonder Woman 1984 de bulunuyor. Film için son olarak 2 Ekim 2020 tarihinde karar kılınmıştı. Warner Bros DC imzalı süper kahraman filminin tekrar ertelendiğini duyurmuştu.
FİLMİN HBO MAX'TE YAYINLANMASINA KARAR VERİLDİ
Warner Bros., Wonder Woman 1984'ün 25 Aralık tarihinde Amerika'da vizyona girerken aynı anda HBO Max dijital yayın platformu üzerinden yayında olacağını açıkladı.
Wonder Woman 1984'un yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmeni olan Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosu ise Patty Jenkins'in yanı sıra 2014 yapımı Godzilla'nın senaristi Dave Callaham ile çizgiroman dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Geoff Johns'a ait.
WONDER WOMAN 1984 TÜRKİYE'DE YAYINLANACAK MI?
200 milyon dolarlık bütçesiyle Warner Bros'un bu yıl için planladığı en büyük filmlerden olan Wonder Woman 1984'ün Türkiye'de ise 2021 yılında sinemalara geleceği belirtiliyor. Ancak henüz kesinleşen bir durum yok.
WONDER WOMAN 1984 OYUNCULARI KİMLER?
Wonder Woman rolüyle geri dönen Gal Gadot'un yanı sıra Chris Pine da ilk filmde Steve Trevor rolüyle filmde yer alıyor. Steve Trevor'ın ilk filmden yıllar sonra geçen bu filmde nasıl geri döneceği merak konusu.
Filmin başrollerinde Gal Gadot ve Chris Pine'a Kristen Wiig ve Pedro Pascal eşlik ediyor. Kristen Wiig, Wonder Woman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterlerinden Cheetah'ya hayat verirken, Pedro Pascal da filmin asıl kötüsü olacağı düşünülen Maxwell Lord'u canlandırıyor.
WONDER WOMAN 1984'ÜN KONUSU NEDİR?
Birinci Dünya Savaşı'nda insanlarla iletişim kurmaya başlayan Diana, bu yapımda gizli şekilde Wonder Woman olmaya devam ederken kaybettiği hayatının aşkının da yasını tutmaya devam ediyor. Diana, yepyeni iki düşmanla karşı karşıya bulur: Max Lord ve The Cheetah. Film, izleyicileri Diana'nın geçmişinde bir yolculuğa çıkartıyor.
WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI
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