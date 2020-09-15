Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi yine ertelendi! İşte yeni tarih

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi sinema sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu filmler arasında defalarca ertelenen Wonder Woman 1984 de yer alıyor.
İlk etapta 2019 sonunda vizyona girmesi beklenen "Wonder Woman 1984"ün vizyon tarihi çeşitli sebeplerle 5 Haziran 2020'ye ertelenmişti. Devam eden süreçte de koronavirüs salgını yüzünden vizyon tarihi 5 Haziran'dan 14 Ağustos'a ertelenen film için son olarak 2 Ekim 2020 tarihinde karar kılınmıştı. Warner Bros DC imzalı süper kahraman filminin tekrar ertelendiğini duyurdu.
WONDER WOMAN 1984 ARALIK'TA VİZYONDA OLACAK
2 Ekim'de gösterime girmesi beklenen Gal Gadot başrollü süper kahraman devam filmi 25 Aralık 2020'de sinemalarda olacak.
WONDER WOMAN 1984'ÜN KONUSU NEDİR?
Birinci Dünya Savaşı'nda insanlarla iletişim kurmaya başlayan Diana, bu yapımda gizli şekilde Wonder Woman olmaya devam ederken kaybettiği hayatının aşkının da yasını tutmaya devam ediyor. Diana, yepyeni iki düşmanla karşı karşıya bulur: Max Lord ve The Cheetah. Film, izleyicileri Diana'nın geçmişinde bir yolculuğa çıkartıyor. Filmde, Diana'nın yanı sıra Chris Pine'ın canlandırdığı Steve Trevor karakterinin dönüş yaptığını görüyoruz.
WONDER WOMAN 1984'TE YER ALAN OYUNCULAR
Başrolünde ünlü oyuncu Gal Gadot'un yer aldığı filmin kadrosunda Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen ve Robin Wright gibi isimler yer alacak. Patty Jenkins'in yönetmenliğini üstlendiği yapımın senaryosu Patty Jenkins, Geoff Johns ve David Callaham gibi isimler tarafından kaleme alındı. Film, Patty Jenkins ve Geoff Johns tarafından uyarlandı. DC Sinematik Evreni'nde yer alan filmin müzikleri ünlü müzisyen Hans Zimmer tarafından hazırlandı.
- IMDb puanı yüksek en iyi 37 bilim kurgu filmi!
- Mulan filminin yayın tarihi ertelendi! Mulan ne zaman yayınlanacak?
- Avatar 2'nin vizyon tarihi ertelendi! Avatar 2 ne zaman çıkacak?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın