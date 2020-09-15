Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi yine ertelendi! İşte yeni tarih

Devam eden koronavirüs salgını sinema sektörünü de etkiliyor. Bir çok kez ertelenen Wonder Woman 1984"ün vizyon tarihi yine ertelendi. Warner Bros. normalde 2 Ekim 2020 tarihinde gösterime girecek filmin yeni tarihini açıkladı...