Wonder Woman 3 geliyor! Warner Bros'tan heyecanlandıran açıklama

Wonder Woman, vizyona girdiği dönemde gişede büyük başarı yakalamış ve Warner Bros. tarafından devam filmi 1984 çekilmişti. Uzun süredir beklenen Wonder Woman 1984 filmi, Covid-19 salgını nedeniyle birçok gecikmenin ardından aynı anda hem sinemalarda hem de HBO Max'te 25 Aralık'ta yayınlandı.
Serinin ikinci filminin yayınlanmasından sadece birkaç gün geçmiş olabilir ve ikinci film 2017'de yayınlanan ilk film kadar beğenilmedi. Eleştirilere rağmen yayınlanmasıyla birlikte sadece günler içerisinde dünya çapında $85 milyon hasılat yapan 'Wonder Woman 1984' filmi, ilk 24 saatte rekor kırdı ve beklentiyi geçti.
WONDER WOMAN 3 GELİYOR
Warner Bros. filmin beklentileri aştığı yönünde bir açıklama yaparken, üçüncü filme yeşil ışık yaktı.
Warner Bros'tan Toby Emmerich, Wonder Woman 3'ün açıklamasını şu sözlerle yaptı: "Hayranlar dünyanın dört bir yanında Diana'yı kucaklamaya devam ederken ve Wonder Woman 1984, açılış haftasında ciddi bir performans sergilerken, uzun süredir üçleme konusunda yaptığımız planlar için gerçek Wonder Womanlarımız Gal ve Patty geri dönüşü ile birlikte hikayeyi devam ettirebileceğimiz için heyecanlıyız."
Filme dair daha fazla detay verilmedi. İlerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.
WONDER WOMAN 1984 OYUNCULARI KİMLER?
Wonder Woman rolüyle geri dönen Gal Gadot'un yanı sıra Chris Pine da ilk filmde Steve Trevor rolüyle filmde yer alıyor. Steve Trevor'ın ilk filmden yıllar sonra geçen bu filmde nasıl geri döneceği merak konusu.
Filmin başrollerinde Gal Gadot ve Chris Pine'a Kristen Wiig ve Pedro Pascal eşlik ediyor. Kristen Wiig, Wonder Woman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterlerinden Cheetah'ya hayat verirken, Pedro Pascal da filmin asıl kötüsü olacağı düşünülen Maxwell Lord'u canlandırıyor.
WONDER WOMAN 1984'ÜN KONUSU NEDİR?
Birinci Dünya Savaşı'nda insanlarla iletişim kurmaya başlayan Diana, bu yapımda gizli şekilde Wonder Woman olmaya devam ederken kaybettiği hayatının aşkının da yasını tutmaya devam ediyor. Diana, yepyeni iki düşmanla karşı karşıya bulur: Max Lord ve The Cheetah. Film, izleyicileri Diana'nın geçmişinde bir yolculuğa çıkartıyor.
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