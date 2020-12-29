Wonder Woman 3 geliyor! Warner Bros'tan heyecanlandıran açıklama

Warner Bros sürpriz bir açıklama yaparak Wonder Woman 3 filmi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Gal Gadot'un başrolünde yer aldığı, Patty Jenkins imzalı Wonder Woman 3 sinemalarda izleyici ile buluşacak....