Wonder Woman yönetmeni Patty Jenkins fazla iddialı
Wonder Woman serisinin ikinci filmi gösterime girmedi ama yönetmen Petty Jenkins, gelecek ile çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- Barış Terun
Wonder Woman 1984, 2020 yılının ortasında sinema tutkunları ile buluşacak. Kısacası, önümüzde yaklaşık 1,5 yıllık bekleme süresi bulunuyor. Bununla birlikte; Wonder Woman ve Wonder Woman 1984'ün yönetmenlik görevini üstlenen Patty Jenkins, devam filmine de fazlasıyla güveniyor. Jenkins, Wonder Woman 3 hakkındaki pek çok planın hazır ve net olduğunu savundu.
Patty Jenkins, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Wonder Woman 3 hakkında kesin ve net planlarım var. Gal Gadot'un muhteşem Diana Prince performansı beni ikna etmeye yetiyor. Üçüncü filmin yönetmeni olacağım kesin değil. Ancak yönetmeni olsam da, olmasam da Wonder Woman 3'in muazzam başarılar elde edeceğine dair inancım tam." ifadelerini kullanıyor.
Jenkins, "Wonder Woman'ın kurgusuna hakim oldukça, anlatılacak pek çok muhteşem hikayenin olduğuna kanaat getirdim. Bu kadar kaliteli bir çizgi roman karakterinin film uyarlaması olduğu için şükrettim. Bu hikayelerden birini daha yönetmek istiyorum." açıklamasında da bulundu.
2017 yılında gösterime giren Wonder Woman, 150 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 850 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Bu da Wonder Woman'ın, DC Extended Universe'ın, Aquaman hariç en başarılı eseri olmasına yetti.
2020 yılının ortasında gösterime girecek Wonder Woman 1984'de, onlarca yıl önce öldüğü sanılan Steve Trevor(Rolü Star Trek'ten tanıdığımız Chris Pine canlandırıyor), Wonder Woman evrenini değiştirecek bir rol üstlenecek. Steve Trevor'ın ölümden nasıl döndüğü ve uzun yıllar boyunca nasıl genç kaldığı konusunda "henüz" bilgimiz yok. Yapımda; ünlü oyuncu Barbara Ann Minerva ise Wonder Woman'ın ezeli düşmanı Cheetah rolünü üstlenecek.
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