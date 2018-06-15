Word'te Metinleri Resimle Değiştirme
Microsoft Word'de metinleri resimle değiştirmenizi sağlayan bu ipucu, size zamandan tasarruf ettirecek!
Metin belgelerini düzenlerken metinleri bazen bir grafik veya resimle değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunu tüm belgede, topluca yapmak isterseniz, Microsoft Word'de izlemeniz gereken adımlar oldukça basit.
Bu adımları izleyerek belirli metinleri resimle değiştirebilirsiniz. Bu ipucu, büyük belgelerde çok kez tekrarlanan simgeleri eklerken faydalı olabilir.
1. Word belgesini açın ve "yer tutucu" metni ekleyin (örneğin ResimDosyası). Bu metni, resmin görünmesini istediğiniz tüm konumlara ekleyin.
2. Eklemek istediğiniz resmi panoya kopyalayın.
3. Ctrl + H tuşlarına basarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu açın.
4. Bulunacak kutusuna yer tutucu metni girin.
5. Bununla değiştir kutusuna ^c yazın. Bu, panoya son kopyalanan öğe anlamına geliyor.
6. Sonrakini Bul düğmesine basın ve ardından Değiştir'e basın. Tüm değişiklikleri aynı anda yapmak isterseniz, Tümünü Değiştir düğmesine basın.
Eklediğiniz resmin ölçülerinin boşluklara sığacağından emin olun, aksi halde hepsinin boyunu kendiniz değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bul ve Değiştir, Word'ün gizli bir işlevi olmasa da kullanıldığında zamandan tasarruf etmenizi sağlayabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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