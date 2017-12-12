Woz "Steve Jobs, Donald Trump Gibiydi" Diyor
Apple ortak kurucusu Steve Wozniak, Steve Jobs'un Donald Trump'a benzediğini söyleyerek herkesi bir kez daha şaşırttı!
Geelong, Avusturalya'da gerçekleşen Pivot Summit etkinliğine konuşan Apple ortak kurucusu Steve Wozniak, markanın hayranlarını şaşırtacak bir benzetme yaptı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Steve Jobs'a benzediğine katılıp katılmadığı sorusuna Wozniak şu şekilde cevap verdi: "Steve Jobs'u yakından tanıyordum ama Elon Musk ile çok tanışık değilim, bence Steve Jobs daha çok (başkan) Trump'a benziyor."
Bu şok edici karşılaştırmanın ardından Woz kendini şu şekilde açıkladı: "Hakkında şok edici bir çok gerçek var, ancak kendi çocuklarınız olsa onların duymalarını istemezdiniz. Bir insan oğlu bunları nasıl yapar şaşırırdınız."
Woz bu şok edici şeylerin ne olduğunu anlatmadı, ancak farklı kaynaklardan da bildiğimiz üzere Jobs'un öfkesini kontrol edememek gibi kötü bir özelliği vardı. Bazı söylentilere göre Jobs göründüğünden çok daha kaba birine de dönüşebiliyordu.
Yine de Jobs'un, hiçbir zaman tüm Meksikalı'ların tecavüzcü olduğunu ima edecek veya engelli insanlarla dalga geçecek kadar ileri gittiğini kimse görmedi. Trump içinse tüm bunlar, ne yazık ki geçeli...
Ali Ruhi Öztürk
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