Wozniak, iPhone'un Fiyatı Hakkında Konuştu

Apple'ın ortak kurucularından Steve Wozniak, iPhone'ların fiyatı hakkında ilginç açıklamalar yaptı!

Wozniak, iPhone'un Fiyatına Değer Olduğunu Söylüyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Apple hangi yeniliği yapmış acaba ? Son kullanıcının faydasına olacak o kadar kolaylık içeriyor ki bulmak için mikroskop ile bakmak gerekli görmek için.. Bir hafıza kartı yok, yüksek seçim için 500/600 lira fark ? Bulundurduğu modemler cat 4 :)) yada cat 6 .. Ekran halen tüm modellerinde aynı çözünürlükte. Hızlı şarj ? Su geçirmezlik, firma üzerine basa basa dümdüz etti garanti dahilinde değil diye. Zaten sıçramaya yönelik bir önlem sadece su geçirmezlik değil.. Daha neler var da sığmıyor :D

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Wozniak, iPhone'un Fiyatı Hakkında Konuştu

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