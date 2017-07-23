Wozniak, iPhone'un Fiyatı Hakkında Konuştu
Apple'ın ortak kurucularından Steve Wozniak, iPhone'ların fiyatı hakkında ilginç açıklamalar yaptı!
Apple ürünleri genellikle piyasadaki rakiplerinden daha pahalı olur, ve görünüşe bakılırsa yeni iPhone tahmin edildiğinden de pahalı olacak. Buna rağmen Apple'ın ortak kurucusu Steve Wozniak, telefonun Çin'de bile bu yüksek fiyata değeceğini söylüyor.
Dongguan, Çin'de gerçekleşen teknoloji forumunda Wozniak, Çinli telefon üreticilerin hesaplı ve kaliteli telefonlar üretmesini övdü: "Çinli telefonlara hayranlık duymamın sebebi, maliyeti düşük tutarken kalite ve işlevselliği kaybetmemeleri. Ben iyi tasarlanmış, güzel görünen ama aynı zamanda orta gelirli birinin gücünün yetebileceği hesaplı telefonları seviyorum"
Wozniak ayrıca, sadece keşfetmek ve denemek için farklı markalara ait Android telefonlar satın aldığını söyledi, ancak şimdiye dek hiç Çinli bir telefon almadığını da itiraf etti. Yine de bazı hediyeler ve promosyonlar sayesinde Çinli telefonlar ile tanışıklığının da olduğunu ekledi.
Ancak Apple'ın yüksek kalite standartlarının, yüksek fiyatları haklı çıkardığına inandığını söyledi: "Ben niteliğe inandığım çok niceliğe önem vermiyorum. Yani bana göre bir markanın en çok satan telefonlara sahip olmaması ya da piyasada birinci sırada olmaması, bu markanın en kaliteli ürünleri üretmediği anlamına gelmiyor, işte Apple bunu hedefliyor." Apple ürünleri güvenli. Ayrıca Apple'in fiyatları aşırı denebilecek derecede yüksek. Bu bir çok insan için doğru bir yatırım ve eğer Apple'ı seviyorsanız fiyatlar bir engel oluşturmuyor."
Wozniak bir çok Android telefon denemiş olmasına rağmen, hiç birinin içine sinmediğini söyledi. "Bazı sebeplerden dolayı bu telefonlar benim için değildi, aynı şekilde Rus telefonlar da böyle." Ayrıca bir çok telefon üreticisinin küçük adımlar atarak ilerlerken, Apple'ın büyük yeniliklerle endüstriyi ileri taşıdığını söyledi.
Wozniak kalite ve fiyat konusunda haklı olsa da, yeni iPhone'un 1,000$ fiyatı aşması, en sadık hayranları bile farklı seçenekleri değerlendirmek zorunda bırakabilir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Apple hangi yeniliği yapmış acaba ? Son kullanıcının faydasına olacak o kadar kolaylık içeriyor ki bulmak için mikroskop ile bakmak gerekli görmek için.. Bir hafıza kartı yok, yüksek seçim için 500/600 lira fark ? Bulundurduğu modemler cat 4 :)) yada cat 6 .. Ekran halen tüm modellerinde aynı çözünürlükte. Hızlı şarj ? Su geçirmezlik, firma üzerine basa basa dümdüz etti garanti dahilinde değil diye. Zaten sıçramaya yönelik bir önlem sadece su geçirmezlik değil.. Daha neler var da sığmıyor :D