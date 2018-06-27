WPA3, Wi-Fi Ağlarını Sağlamlaştırmak İçin Geldi
Kablosuz ağları daha güvenli yapacak WPA3, iki farklı sürüm olarak duyuruldu!
Kablosuz ağlara yönelik yeni nesil güvenlik standardı WPA3, Wi-Fi Alliance tarafından resmi olarak duyuruldu. Çoğumuzun kullandığı WPA2'nin üzerine geliştirilen yeni standart, güvenlik açıklarını gideriyor.
WPA3'ün ev ve iş kullanıcıları için iki ayrı sürümü bulunuyor: WPA3-Personal ve WPA3-Enterprise. Her iki sürüm de daha yüksek güvenlik sunuyor. Örneğin WPA3, zayıf bir parola kullandığınızda bile daha güvenli çünkü parola tahmin etme girişimlerine karşı Simultaneous Authentication of Equals (SAE) güvenlik protokolünü kullanıyor. WPA3 desteği, gelecekteki firmware güncellemeleriyle mevcut cihazlara ve yeni cihazlara gelebilecek. Şirketlere yönelik WPA3-Enterprise ise hassas verileri korumak için 192-bit şifrelemeden faydalanıyor.
Easy Connect ise ekranı kısıtlı veya hiç ekranı olmayan cihazları Wi-Fi ağınıza bağlamayı kolaylaştırıyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için sunulan bu işlev, bir QR kodunu telefonunuzla okutarak cihazları ağa eklemenizi sağlıyor. Bu cihazlar da doğal olarak WPA3 güvenliğinden faydalanıyorlar.
WPA3'lü cihazların yavaşça gelmesi bekleniyor ancak asıl büyük dalga, muhtemelen önümüzdeki sene 802.11ax'in ortaya çıkmasıyla yaşanacak. Nihai plan, WPA3 hotspot'larının WPA2'yle uyumlu olması.
Zeynel A. Öztürk
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