WPA3, Wi-Fi Ağlarını Sağlamlaştırmak İçin Geldi

Kablosuz ağları daha güvenli yapacak WPA3, iki farklı sürüm olarak duyuruldu!

WPA3, Wi-Fi Ağlarını Sağlamlaştırmak İçin Geldi

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