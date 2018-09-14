WPS Nedir, Nasıl Kullanılır, Güvenli mi?
WPS nedir, ondan faydalanmalı mısınız? İşte WPS hakkında bilmeniz gerekenler...
Yeni router'ınızın arkasındaki WPS düğmesine boş boş bakıyor, ne olduğunu çözemiyor musunuz? Merak etmeyin, bu yazımız WPS hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmenizi sağlayacak.
"WiFi Protected Setup" yani "WiFi Güvenli Kurulum" sözcüklerinin kısaltılmışı olan WPS, fiziksel erişiminiz olan iki cihazı birbirine bağlamayı amaçlıyor. Yani WPS sayesinde herhangi bir cihazı parola girmeden, sadece birer düğmeye basarak ev ağınıza bağlayabiliyorsunuz.
WPS Nasıl Çalışıyor?
Kablosuz bir cihazı WPS destekli bir router ile eşleştirmek için iki farklı yöntem bulunuyor: Eşsiz bir PIN kodu girmek veya bir düğmeye basmak.
İlk yöntemde router'ın genellikle arkasında bulunan kodu girmeniz gerekiyor. Bu kod rastgele olarak oluşturulduğu için tahmin edilemiyor.
Düğmeye basma yönteminde ise router'ın genellikle arkasında veya yanında bulunan düğmeye basmanız gerekiyor. Bunun ardından iki dakika veya daha kısa bir süre içinde bağlamak istediğiniz cihazda bir düğmeye basmanız gerekiyor.
Kablosuz yazıcılar, harici sabit diskler ve bazı laptop'lar, kendi WPS düğmeleriyle geliyorlar. Windows veya macOS ise WPS bağlantısı etkin olduğunda size bir tuşa basma şansı tanıyorlar, bu şekilde örneğin yazıcıdaki bir fiziksel düğmeye basmış gibi oluyorsunuz.
iPhone'unuzda veya Android'li telefonunuzda WPS tuşunun nerede olduğunu boşuna aramayın, çünkü iPhone'da böyle bir işlev yok. Android'de ise WPS yolunu tercih etmeniz pek önerilmiyor.
WPS'i Kullanmalı mısınız?
WPS'in PIN ile oturum açma yöntemi, bazı önemli güvenlik açıkları içeriyor. PIN kodu kaba kuvvet saldırısına açık olduğundan, hacker'ların ağınıza kolayca girmesini sağlayabilir. Üstelik bu, güvenlik açıklarından sadece bir tanesi. PIN kodundaki ciddi zafiyetten dolayı WPS'i kapalı tutmanız, güvende olmanızı sağlayacaktır. Sadece PIN yöntemini kapatabiliyorsanız, düğme yöntemini kullanmaya devam edebilirsiniz ancak her router buna izin vermiyor.
Zeynel A. Öztürk
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