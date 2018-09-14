WPS Nedir, Nasıl Kullanılır, Güvenli mi?

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Savaş Makineleri