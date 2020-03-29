Wtech, Teknolojide Uzmanlaşmak İsteyen Öğrencilere Desteğe Devam Ediyor

Bilim ve teknoloji dünyasında, kadının kendi potansiyelini keşfetmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve toplumsal kalkınmanın desteklenmesini amaçlayan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), STEM (fen, matematik, mühendislik, bilim) öğrencilerini duymak, onlara gelecek yolculuklarında yalnız olmadıklarını söylemek ve kariyer planlarını en iyi şekilde tasarlamak için 15 farklı üniversitede genç yeteneklerle buluştu.
Mart ayında (5 Mart Boğaziçi Albert Long Hall, 6 Mart İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 11 Mart Türk Alman Üniversitesi) üniversitelerde yapılan "Teknolojide, İnsan ve Kariyer Buluşmaları" ile toplamda 500 öğrenciye ulaşıldı, 50 üzerinde öğrenciye büyük kurumsal firmalarda staj, teknoloji dünyasının önde gelen yöneticileriyle mentorluk çalışması, kurumsal firmalardan en iyi start-up'lara kadar firma gezileri gibi güçlü hediyeler dağıtıldı.
Ayrıca www.wtechplatform.com'a özgeçmişleri alınarak bilhassa online uzmanlık eğitimleri, staj ve iş imkanları hakkında fırsatlara erişebilecekleri bir kanal sunuldu (Wtech Akademi).
Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney konu ile ilgili yaptığı açıklamada:
"Covid-19 Türkiye'de yaygınlaşmadan önce, üniversite öğrencileriyle Wtech olarak bir araya gelme şansı bulduk. Üniversite buluşmalarında çok sayıda STEM öğrencisinin tam olarak yönünü bulamamış ve yeteneğini keşfedememiş olduğunu gözlemledik. Atıl kalmış, yeteneği yönetilememiş ve görülememiş pek çok gencimiz var. Bilhassa genç kızlarımız bu alanda sayıca az ve motivasyonları yüksek değil. Gelecek ve kariyer kaygısı hissediyorlar. Pes etmek istemiyor ama bir yandan da alternatif yollar arıyorlar. Özellikle bu dönemde Teknolojide Kadın Derneği olarak ŞİMDİ TAM ZAMANI diyoruz. Onları hayata ve istihdama hazır hale getirmemiz gerekiyor.
Dünyanın lider ülkelerinden biri olmak, bundan sonra oluşacak bu tarzda dünya felaketlerinden sağlam çıkmak ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak için öncelikle insanımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Bu sadece gençlerimizi değil üreten, yaratan, bulan, fikri olan herkesi kapsıyor. Teknoloji ise onların üretimine yüksek katkı verebilecekleri bir araç... Bilhassa kadınlarımızın teknolojide üreten olmaları ve sayıca artmaları şart. Covid-19 gösterdi ki Türkiye'nin yüksek bilgili, özgüvenli, pes etmeyen, bilim insanlarına ihtiyacı var. İsteriz ki bu korkunç salgının kurtuluşu olan aşıyı ve ilacı bir Türk bilim insanı yaratsın.
Dernek olarak başarılı geçen 3 üniversite etkinliğimiz sonrası, 12 üniversitede daha planladığımız faaliyetlerimizi Covid-19 nedeniyle, kamu ve devlet okullarındaki tüm çalışmaların iptal edilmesinden dolayı fiziksel olarak ileri bir tarihe almak zorunda kaldık. Ama çalışmalarımıza mobil ve dijitalde tüm hızıyla ve her gün daha da motive olarak devam ediyoruz.
Dernek olarak geçtiğimiz sene açtığımız online kanallarımız ile uzmanlık eğitimlerimize son hızda devam edeceğiz. Portalimize kayıt olan lise ve üniversite öğrencileri ile teknolojide lider ve öncü kurucu üye firmalarımızı sıkça bir araya getirecek dijital etkinlikler düzenliyor olacağız.
Bugünlerde dünyanın aldığı önlemlere baktığımızda teknolojik alt yapıların her sektörde birbirimizle olan ilişkimizi, gündelik ve iş yaşantımızı sürdürmemizi sağlayan bir güç haline geldiğini gözlemliyoruz. Dünyayı agresif biçimde etkileyen bu durum, insanların bireysel teknoloji kullanımı konusunda uzmanlaşmasını gerekli kıldı. Bu noktada öğrenci buluşmalarımız daha da anlam kazandı. Buluşmalarımızın amacı üniversitelerde temel eğitimleri alan öğrencilerin, Derneğimiz kanalıyla teknolojik yetkinliğinin güçlenmesi ve uzmanlaşmaları, Derneğimizin düzenlediği ücretsiz eğitimler sonunda, mezunlarımıza staj ve istihdam imkanları sağlamaktır.
Öğrencilere sağlanan eğitim, staj ve istihdam imkanları konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık çünkü mobil ve ev ortamında çalışma tarzı yayıldıkça teknolojik uzmanlıkların daha da önem kazandığı ortada. Bugüne kadar opsiyonel olduğunu düşündüğümüz bu durum artık gereklilik haline gelmiştir. Yalnız üniversite öğrencileri değil, aslında girişimciler, mavi yakalı çalışanlar, beyaz yakalı çalışanlar, ev kadınları da hedefimizdedir. Bireylerin teknolojik yetkinliklerinin güçlenmesi, onları sadece teknoloji tüketicileri olmaktan çıkarıp üretici haline getirmek için de çalışmalarımız son hızıyla devam edecek.
Hedefimiz toplam 25.000 öğrenciye ilk yılımızda erişmek
Wtech 13'den fazla Üniversitede gerçekleştireceği lansman çalışmaları ve online eğitimler ile ortalama 25.000 öğrenciye ilk yıllarında erişmeyi hedefliyor. Ayrıca hedeflerine ulaştığında ise sponsorlarından elde edilen geliri Wtech akademinin açacağı yeni uzmanlık sınıflarının bütçesine aktarılacak. Bu sayede Sponsorlarının isimlerini açacağı sınıflarla ilişkilendirerek, öğrencilerinin sponsorlarla tanışmasını ve etkileşimi en üst düzeye taşımayı hedefliyor.
Teknolojide Kadın Derneği gururla ve inançla ifade ediyor; hiçbir şeyden vazgeçmeme kararı aldık. Biz pes etmeyeceğiz ve salonları dolduracağız. Salonlar yetmeyecek portalımızı dolduracağız. Portal yetmeyecek kurumları doldurulacağız, hayatı dolduracağız.
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