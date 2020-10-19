WWE 2K Battlegrounds İnceleme

Ve evet, yeni bir yıl yeni bir WWE oyunu daha. Ancak bu sene bir değişiklik var. Anlaşılan 2K, baktı WWE serisi git gide yerle yeksan oluyor, çareyi geliştirici ekibi değiştirmekte bulmuş. Son 2 oyunu yapan Visual Concepts'in işleri adeta berbat etmesi, özellikle geçen sene neredeyse oynanamayacak bir oyuna imza atmasının ardından 2K, gidip Saber Interactive'in kapısını çalmış ve geliştirici ekibe imzayı attırmış.
Saber Interactive kim derseniz, şu an oyuncuların bayıla bayıla oynadığı Crysis Remastered'ı da yapan şirket. Ve ayrıca NBA Playgrounds'ı da yapan şirket. WWE 2K Battlegrounds ismiyle ne kadar da benziyor, değil mi? Sadece isim değil, 2 oyunun görsel tarzları da birbirinin kopyası. Ama bu kötü bir şey mi? Hayır, aksine şahane olmuş!
2 yıl üstüste gelen kötü oyundan sonra bu kez 2K, smackdown serisini biraz toparlamış. Yeni belirlenen görsel tarz ile biraz daha çizgi film vari bir görsellik sunan WWE 2K Battlegrounds, oyun yapısı itibariyle de özellikle günün stresinden uzaklaşmak, biraz keyifli vakit geçirmek isteyenlere hitap ediyor.
Oyun gerçekten de bir hayli eğlenceli olmuş. Steve Austin'den Aj Styles'a, Big Show'dan Hulk Hogan'a kadar 70 WWE Superstars ve Legends, ayrıca 60 ek DLC Superstar ile beraber geniş bir yelpaze mevcut. Oyunda hikaye modu da var tabii. Çizgi roman sayfaları üzerinden ilerlediğiniz yolculukta Steve Austin de bu hikayede yanınızda.
Bu sene 2K, gerçekten mod konusunda geniş seçenek sunmayı başarmış. Hikaye modu sarmadıysa, online mecralarda boy gösterebilirsiniz. King of the Battlegrounds kısmı tam bir Battle Royale alanı. Ayakta kalan olmaya çalıştığınız bu mod elbette PlayStation Plus gerektiriyor. Eğer yoksa o halde sizi Exhibition bölümüne alalım. Exhibition Man ve Exhibition Woman şeklinde ikiye ayrılan bu alan hem sizin alıştırma alanınız, hem de oyundaki tüm maç çeşitlerini bulunduran bölüm. Bol bol adam dövüp stres atabiliyorsunuz.
Bu arada oyunun mekanikleri de tam stres atmaya yönelik hazırlanmış. Rakibe vurduğunuzda, oyunun buna sağladığı uygun ses efekti olsun, DualShock'un titremesi olsun, taraftarların tezehüratları olsun, vurduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Videolarda göründüğü gibi, öyle uzaktan bakıldığı gibi değil; oynarsanız ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Hal böyle olunca da elbette bir maç daha, sonra bir maç daha yapmak istiyorsunuz.
Tabii ki kendi karakterinizi yaratıp geliştirkçe de maç yapma isteğiniz artıyor. Evet, oyunda bir karakter oluşturma ekranı da var tabii ki. Oyunda 5 sınıf var. Bunlar Brawler, High Flyer, All-Rounder, Technician ve Powerhouse şeklinde sıralanıyor. Brawler, tam bir sokak kavgacısı olurken High Flyer bol bol yükseklerden atlıyor, Technician daha teknik bir dövüş sergilerken Powerhouse da tam bir tank. All-Rounder da biraz ondan biraz bundan güreşçi sınıfı olarak oyunda yer alıyor.
Karakter oluşturma ekranında geniş bir özelleştirme seçeneği mevcut. Bu alanda biraz vakit harcayabilirsiniz, ayrıca bunun yanında kendi ringinizi de yapabiliyorsunuz. Ancak tabii ki bu özelleştirme ekranlarında para harcamanız lazım.
Oyunda 2 tip para var. Battle Bucks, yani oynadıkça kazandığınız para ve Golden Bucks, cüzdanınızdaki para şeklinde. Yani isterseniz kariyer basamaklarını zor yoldan tırmanabilir veya parayı bastırır düdüğü çalarsınız; karar sizin.
Karakterinizi yaptıktan sonra Battleground Challenge modu ile onu geliştiriyor, ödülleri topluyor, geliştiriyor, online oyunlarda arkadaşlarınızı dövüyor, geliştiriyor ve bu şekilde yolunuza devam ediyorsunuz.
Oyunun müziklerine de ayrı bir parantez açmak lazım. Atmosfere uygun, çok gaz şarkılar seçilmiş.
Peki, oyunla ilgili hiç mi kötü bir şey yok. Var tabii ki, arada bug'lar gözünüze takılıyor. Birbirinin içinden geçen dövüşçülerden boşa yumruk sallayanlara kadar ara sıra bu tip bug'lar bulabiliyorsunuz fakat bunların hiçbiri geçen yılın WWE'si kadar değil. 2K, geçen sene gerçekten bu konuda tam bir facia yaratmıştı.
Sonuç
Sonuç olarak 2K, WWE 2K Battlegrounds ile ortaya güzel bir iş çıkartmış. Görsel tercihi ile riski de göze almış. Bizce iyi de yapmış fakat herkese hitap etmeyeceği aşikar. Günün stresinden kurtulmak, arkadaşlarınızla online ortamda kozlarınızı paylaşmak ve WWE kariyeri yapmak için tercih edilebilir. Bizce eğlenmek için açıkçası birebir.
Güzel iş 2K! Seneye daha iyisini bekliyoruz!
Puan: 75
KÜNYE
Yayıncı: 2K
Geliştirici: Saber Interactive
Tür: Spor
Platform: PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Stadia, XOne
Web: https://store.playstation.com
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