WWE 2K20'nin Büyük Başarısızlığı Sonrası, 1 Yıllık "Mola" Kararı Geldi

Her yıl yenilenen WWE 2K serisi, bu yıl da karşımıza WWE 2K20 ile çıkmıştı. Ancak oyununun alışıldık övgülerle karşılaşmadığı bir gerçek. Hatta oyun, sahip olduğu pek çok farklı hata yüzünden hayranların şikayetine maruz kaldı ve eleştirmenler oyunu neredeyse "gömdü." Örneğin Gamespot, oyuna 2/10 derecelendirmesini verdi. Belki de bu yüzden oyunun arkasındaki stüdyo olan 2K Sports'un, en azından bir yıl mola almasına şaşırmamak lazım. Wrestling Observer tarafından belirtildiği üzere WWE, geçtiğimiz gün yaptığı gelir duyurusunda, bu yıl bir WWE oyununun olmayacağını söyledi. Başka bir deyişle WWE 2K serisi, WWE 2K21'i es geçiyor ve doğrudan WWE 2K22 için hazırlanıyor.
WWE 2K20'nin satış sayıları bilinmese de, 2K ana firması Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, Şubat ayındaki yatırımcı görüşmesinde oyunun performansından mutlu olmadıklarını belirtmişti. Zelnick, hem satış hem de kalite anlamında WWE 2K20'nin beklentilerini karşılamadığını söyledi: "2K, bu sorunların gelecekte çözüldüğünden emin olmak için aktif bir şekilde [WWE 2K20 geliştirici ekibi] Visual Concepts ile beraber çalışıyor."
Ayrıca Zelnick, WWE markasının Dünya genelinde genişlemeye devam ettiğini ve oyunun kalitesini iyileştirerek WWE 2K serisini büyütmek için ciddi bir uzun dönem fırsatı bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Görünene göre bu uzun dönem fırsatın içerisinde bir yıllık dinlenme dönemi de bulunuyor. Henüz 2020 yılındaki oyundan vazgeçen tarafın WWE mi yoksa Take-Two mu olduğu belli değil ve 2K bu konuda bir yorum yapmıyor.
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