WWE 2K20'nin Büyük Başarısızlığı Sonrası, 1 Yıllık "Mola" Kararı Geldi

Eğer WWE 2K21'i heyecanla bekleyenlerden biriyseniz, artık beklemeyin. Çünkü oyun hiç gerçek olmayacak. Bu iptalin nedeni ise, düşündüğünüz gibi Koronavirüs salgını değil; gelen büyük başarısızlık.