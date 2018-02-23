WWW'nin ilk zamanlarından 5 alan adı savaşı!
Bu 5 alan adı, internetin ilk zamanlarında çok büyük savaşlara neden olmuştu!
Web'in ilk günlerinde herkes, en iyi alan adlarını kendi üzerine kaydettirmeye çalışıyordu. Bu durum, McDonalds.com'dan MTV.com'a firmalar arasında çatışmalara yol açtı. Wired, Mayıs 1994'te Fortune 500'deki firmaların üçte ikisinin isimleriyle ilgili alan adlarını aldıklarını söylemişti. Bundan sonraki senelerde ortalığın karıştığını söyleyebiliriz.
Alan adı savaşlarının ilk zamanlarından birkaç örneği aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Kazanan tarafın her zaman "haklı" olan (bir başka deyişle büyük olan) taraf olduğunu baştan söyleyelim.
MTV.com
MTV VJ'i Adam Curry, sözkonusu alan adını 1993'te almıştı. Curry'nin bu konuda MTV'yi bilgilendirdiği ve bu sırada herhangi bir sorun yaşamadığı söyleniyor. Hatta Curry'ye göre MTV, "internetle ilgilenmediklerini" söylemişti.
Ancak Curry'nin 1994'te MTV'den ayrılmasıyla her şey değişti. Bir anda internette de bulunması gerektiğini düşünen TV ağı, Curry'ye dava açtı. Curry, zaman içinde alan adını açıklanmayan bir para karşılığında bırakarak davalardan kurtuldu.
McDonalds.com
Joshua Quittner adındaki bir muhabir, 1994 yılında alan adları hakkında yazdığı bir yazı için mcdonalds.com alan adını aldı. Bu sırada McDonald's'tan kimse internetle ilgili görünmüyordu.
Bir medya ilişkileri yetkilisi, iddiaya göre Quittner'a internetin bir sonraki büyük şey olup olmadığını sormuştu. Kulağa komik gelse de 1995 sonlarında bile internetin gelip geçici bir heyecan olduğunu söyleyen yazılara rastlamanız mümkündü.
Quittner, yazısının sonunda okurlarından alan adıyla yapabilecekleri konusunda önerilerini ronald@mcdonalds.com adresine göndermelerini istedi. İşin ilginci, fikirlerden hiçbiri alan adının McDonalds'a satılmasından bahsetmiyordu.
Quittner, sonunda Brooklyn'deki bir okula bilgisayar ve internet erişimi için 3.500 dolar bağış yapılması şartıyla alan adını McDonalds'a teslim etti.
Candyland.com
Porno firması Internet Entertainment Group, Ltd., alan adını 1995'lerde kaydettirmişti. Ancak masa oyunu Candyland'in üreticisi Hasbro, tahmin edebileceğiniz üzere bu işten pek hoşlanmadı ve alan adını geri almak için firmaya dava açtı.
Mahkeme, Candy Land'in marka hakkını 1951'den bu yana elinde bulunduran Hasbro'dan yana karar verdi. Porno firmasına, karardan sonra kullanıcılarını bilgilendirmesi için 90 gün daha alan adını elinde bulundurma izni verildi.
PETA.org
Hayvanları, özellikle de onları yemeyi ve giymeyi seven Michael Doughney, 1995'de PETA.org (People Eating Tasty Animals - Lezzetli Hayvanları Yiyen İnsanlar) alan adını satın almıştı.
Hayvan hakları kurumunun Doughney'e açtığı dava, 2001'de tamamlandı. Doughney, sitenin eğlence amaçlı kurulduğunu söylese de mahkemeye taleplerini kabul ettiremedi. Alan adı, ACPA kanunu gereğince Doughney'in elinden alındı.
Roadrunner.com
Bilgisayar üreticisi Road Runner Computer Systems, Tunus'ta oldukça haklı bir ticari marka iddiasına sahipti. Ancak Road Runner çizgifilminin sahibi Time Warner, durumdan pek memnun değildi. Time Warner, karakterin ABD'deki marka kullanım haklarını elinde bulundurmaktaydı.
Alan adı kayıt firması Network Solutions ile iletişim kuran Time Warner, Temmuz 1995'de alan adının askıya alınmasını istedi. Time Warner ve bilgisayar firması, zaman içinde alan adının Time Warner'a verilmesi konusunda anlaştılar ancak anlaşmanın detayları, hiçbir zaman açığa çıkmadı.
Not: Warner Brothers, bugün itibariyle halen roadrunner.com'un sahibi, ancak görünüşe göre site aktif değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın