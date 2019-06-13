X-Men: Dark Phoenix Gişede Çakıldı!
X-Men: Dark Phoenix, her alanda başarısız olmayı sürdürüyor. Film, muazzam bütçesine rağmen gişede de adeta çakıldı!.
- Barış Terun
X-Men çizgi roman serisinin efsanevi öyküsü Dark Phoenix Saga, dünya çapındaki okuyuculardan tam not aldı ve satış rekorları kırdı. X-Men serisinin yapımcı stüdyosu 20Th Century Fox, Marvel'a geçişi gerçekleşmeden önce X-Men: Dark Phoenix ile dünya çapında başarı elde etmeye niyetliydi. Üstelik 20Th Century Fox, Disney ile ortaklık anlaşmasına imza atmıştı ve yapımın dağıtımı bizzat Disney tarafından sağlanıyordu.
James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp ve Jessica Chastain'den oluşan kadro fazlasıyla çarpıcıydı. Serinin baş rollerini üstlenen yıldızlar ya Oscar adayıydı ya da Oscar heykelciğine sahiplerdi. Deadpool, Deadpool 2, Murder on the Orient Express(Doğu Eksperisinde Cinayet), The Martian, Sherlock Holmes, X-Men: The Days of Future Past, Jumper, X-Men Last: Stand gibi filmlerde yapımcılık ve senaristlik görevi üstlenen Simon Kinberg, projenin başına getirildi. Kingerg; Cinderalla ve The Martian'daki yapımcılık başarıları ile Akademi Ödülleri'ne aday gösterilmişti.
Kısacası beklenti çoktu ve yapımın gişeyi alt üst etmesinin önünde bir engel yoktu. Ne var ki X-Men: Dark Phoenix, Rotten Tomaetos ve Metacritic tarafından yerden yerden vuruldu. RT'deki sinema tutkunları Dark Phoenix'e 22/100 puanı layık gördü. Bahse konu olan yapım, eleştirmenlerden en düşük not alan X-Men filmi olarak tarihe geçti.
Son haberler ise Dark Phoenix'in geleceğinin fazlasıyla "karanlık" olduğuna işaret ediyor. Zira 200 milyon doları aşan yapım bütçesine sahip film, ilk haftasında 85-90 milyon dolar sınırına büyük zorlukla ulaştı. Dark Phoenix, 200 milyon dolar yapım bütçesine sahip olabilir ama bir o kadar da reklam giderleri ve vergiler mevcut. Yapımın, yapımcı stüdyoya ciddi zarar ettireceği konuşuluyor. Biz yine de bekleyip görme taraftarıyız.
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