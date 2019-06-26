X-Men: Dark Phoenix'e Bir Darbe Daha!
X-Men serisinin açık ara en başarısız filmi X-Men: Dark Phoenix'in yaşadığı büyük hayal kırıklığı, bu son gelişmeyle birlikte biraz daha büyüyor!
- Barış Terun
X-Men: Dark Phoenix, potansiyel izleyicilerinin yarısını daha kaybetmek üzere. Dark Phoenix , X-Men serisi baz alındığında eleştirmenlerden en düşük not alan ve en az izleyiciye ulaşan yapım olmuştu. Dark Phoenix her açıdan hayal kırıklığı yarattı.
Dark Phoenix'in başarısızlığı birçok faktöre bağlanabilir. Öncelikle Disney ve Fox ikilisi aralarında anlaşma sağlayamadı ve ikilinin filme katkısı çok alt düzeyde kaldı. Bilindiği üzere Disney, uzun süren gören görüşmeler sonucundan Fox'un sinema departmanını bünyesine katmıştı. Dark Phoenix ise Fox'un son büyük bütçeli Marvel yapımı kabul ediliyordu. Maalesef beklenen jestler gelmedi.
Diğer bir etken ise filmin gösterime giriş tarihinin garip şekilde sürekli ertelenmesi. 2018 yılının Kasım ayında gösterime girmesi beklenen eser; önce 2019 yılının Şubat ayına, ardından 2019 yılının Haziran ayına ertelendi. Kendisinden önce gösterime giren diğer bir Marvel yapımı Avengers: Endgame'in, kurgu evrendeki pek çok soruya cevap vermesi Dark Phoenix'e olan merakı azalttı. Eğer film Avengers: Endgame'den önce gösterime girseydi, gişe hasılatı bir nebze düzgün olabilirdi.
Rotten Tomatoes gibi dünya çapında bir sinema sitesinin Dark Phoenix'i yerden yere vurması, izleyicileri doğal olarak soğuttu.
Son darbeyse Amerika pazarındaki sinemalardan geldi. Yapımın gösterime girmesinin üstünden 2,5 hafta geçmeden, 1.600 sinema salonu Dark Phoenix'i menülerinden kaldırdı. 200 milyon dolar bütçeli bir film için, bu büyük bir fiyasko. Sinema zinciri sahipleri daha fazla zarar etmek istemiyor.
Eser, 2,5 haftada 200 milyon dolar barajını aşmayı zorlukla başardı. Dark Phoenix'e 200 milyon dolar yapım bütçesi ve en az 150 milyon dolar reklam bütçesi ayrıldığı dikkate alınırsa, yapımcı stüdyonun ciddi zarar ettiğini söyleyebiliriz. Zira sinema salonlarının da filmi dışlamasıyla işler çok daha kötüye gidecektir. Bu, geçmişte yönettiği filmlerde ciddi başarılar elde eden Simon Kinsberg'ün geleceği açısından da pek hayırlı görünmüyor.
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