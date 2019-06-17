X-Men: Dark Phoenix'in Yönetmeninden İtiraf!
X-Men: Dark Phoenix'in yönetmeni Simon Kinberg, yaşanılan ciddi başarısızlık sonrasında hedef tahtasına kendisini koydu!
Fox evreninin muhtemelen son X-Men filmi olan X-Men: Dark Phoenix, sinema tarihinin en büyük fiyaskolar arasında olmaya aday. 200 milyon dolarlık yapım bütçesi ve bir o kadar da reklam bütçesine rağmen film, iki haftada sadece 120 milyon gişe hasılatı elde edebildi.
X-Men. Dark Phoenix, yapım sürecinde büyük sorunlar yaşadı. Gösterime giriş tarihi sürekli ertelenen eser; sayısız yeniden çekim ile oyuncularını bile projeden soğuttu. Eleştirmenler de, filmi yerden yere vurdu. Rotten Tomateos; X-Men: Dark Phoenix'e 23/100 puana layık gördü. Metacritic ise 43/100 puanla RT'nin savlarını destekledi.
Yapımın yönetmeni Simon Kinberg ise adeta günah çıkardı. Simon Kinberg, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başarısızlığın farkındayım. Ortada bir başarısızlık varsa, bunun sorumlusu benim. Ne de olsa filmin yapımcısı ve yönetmeni sıfatını üstlenmiştim. Seyirciler, kendileri ile film arasında bağlantı kurmakta zorluk çektiler. Muhteşem bir kadro ile çalışsak bile istediğimiz elde etmekten çok uzak kaldık." ifadelerini kullandı.
Yapımın oyuncu kadrosunda; bazıları Oscar ödüllü olmak üzere pek çok yıldız bulunuyor. Bu isimler arasında da; Alexandra Shipp, Ato Essandoh, Daniel Cudmore, Evan Jonigkeit, Evan Peters, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Kodi Smit-McPhee, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Olivia Munn, Sophie Turner ve Tye Sheridan gibi çarpıcı isimler dikkat çekiyor.
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